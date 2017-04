Viñales: "Hemos demostrado y él lo sabe que podemos ser fuertes aquí"

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), tercer mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos para el Gran Premio de Austin de MotoGP afirmó a su conclusión que "hemos demostrado y él lo sabe, que podemos ser fuertes aquí".

"Mi segunda tanda con las ruedas usadas ha sido muy buena y la tercera yo creo que hubiese sido similar a la segunda con neumático usado y yo creo que estamos en un buen nivel, que la moto está funcionando muy bien aunque modificaremos un poco la electrónica mañana, sobre todo en aceleración", dijo Viñales.

"Ésta era una pista en la que la Yamaha no había ido muy, muy rápido, pero realmente me estoy sintiendo bien, estoy pilotando a mi ciento por ciento y la moto está reaccionando muy bien aunque aún tenemos algunos puntos, sobre todo en la aceleración de la curva once, en donde podemos mejorar con la electrónica y un poco en el sector tres mi pilotaje", reconoció el piloto de Yamaha.

"Aún se puede mejorar y pulir cosas, si bien creo que estamos haciendo un gran trabajo y le estamos sacando el ciento por ciento a la Yamaha", recalcó.

"No sé dónde podemos llegar, pero lo que sí que sé es que estamos haciendo un buen trabajo y al final he intentado llevar los neumáticos hasta la distancia de final de carrera y eso me permite estar contento y probar la electrónica, que era una de las cosas importantes para hoy", resaltó Viñales sobre el desarrollo de la primera jornada en Austin.

Viñales comentó el rendimiento del francés Johann Zarco, que al final le superó por muy poco, resaltando que "en el sector tres él va muy rápido, realmente ahí la moto se comporta muy bien en las curvas, tiene una moto muy ágil y parece ser que ese es un sector fuerte, pero sabemos que nosotros tanto en Argentina al final, en donde en el sector tres la moto tenía que ser más ágil, éramos los más fuertes, así que tenemos que trabajar y tendremos opciones a luchar por la victoria".