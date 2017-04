Bachelet visita a chilena a quien su expareja arrancó los ojos en plena calle

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se desplazó hoy hasta la ciudad de Coyhaique, en el sur de Chile, para visitar a Nabila Rifo, un víctima de violencia machista a quien su expareja arrancó los dos globos oculares en mayo de 2016.

Esto, después de que este martes la justicia chilena declarara culpable de feminicidio frustrado a Mauricio Ortega, expareja de Rifo, quien también resultó condenado por delito de lesiones graves gravísimas.

"He venido a visitar a Nabila, saber cómo estaba, cómo se encuentra, cómo va su recuperación, qué necesidades tendrá más adelante (...) para mí ha sido muy impactante lo que pasó con ella y y hemos estado siempre pendientes", sostuvo Bachelet en declaraciones a los medios después de visitar a la víctima en su casa.

Tras una reunión que se alargó por casi una hora, la mandataria aseguró que se encargará de "seguir apoyándola" y ofrecerle ayudas que le permitan "reaprender a vivir".

Rifo manifestó su agradecimiento por la visita de la presidenta chilena y destacó el acompañamiento y la atención que le ha brindado Bachelet desde que sufrió la brutal agresión.

"Siempre ha estado pendiente de mí (...) No me esperaba la visita, pensé que no iba a venir a verme, pero estoy muy contenta por haberla conocido", indicó la mujer de 28 años.

"Estoy muy agradecida de que todas las mujeres estén conmigo, que me apoyen, y ojalá a nadie le vuelva a pasar lo que me pasó a mí", agregó Rifo.

Bachelet aseguró que Rifo "está con buen ánimo" y mejorando "día a día", no obstante, también admitió que la víctima se siente "apenada" por no poder ver a sus hijos.

Este fue su segundo encuentro entre Bachelet y Rifo, después de la visita al hospital que realizó la mandataria días después de que la víctima sufriera la agresión.

El pasado 18 de abril un tribunal chileno manifestó que la responsabilidad de Ortega fue acreditada en el juicio "más allá de toda duda razonable" y que el relato de Rifo ofreció "coherencia, contexto y detalles" enmarcados en un "historial previo de violencia".

Según el veredicto "la conducta agresiva, posesiva y despreciativa" de Ortega culminó en el "episodio de violencia extrema", en el que Rifo fue golpeada con bloques de cemento en la cabeza hasta quedar inconsciente, momento en el que Ortega aprovechó para arrancarle los ojos en plena vía pública.

El caso de Rifo causó un inmenso impacto en Chile por su brutalidad y provocó la movilización de la sociedad civil, que se manifestó en distintas ciudades del país.

La fiscalía solicitó 25 años de prisión para el condenado por feminicidio frustrado en calidad de autor.

La sentencia definitiva se dará a conocer el próximo 2 de mayo.