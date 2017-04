Fiscal apela decisión de juez descartó acusación a Macri por lavado activos

Un fiscal de Argentina apeló hoy la decisión de un juez de descartar que el presidente Mauricio Macri incurriese en lavado de activos en el marco de una investigación por la supuesta participación del mandatario en sociedades creadas en paraísos fiscales.

Según informaron fuentes judiciales, la apelación fue presentada por el fiscal Federico Delgado ante el juez Sebastián Casanello, quien el pasado día 12 dio por descartada la hipótesis de lavado de activos y declaró su incompetencia para seguir interviniendo en la causa.

El juez además remitió la parte del expediente que investiga la presunta "omisión maliciosa" de consignar datos de empresas participadas en la declaración jurada patrimonial de Macri a un juzgado de instrucción para que estudie "un posible remanente impositivo".

En su apelación, el fiscal considera que el juez tomó esa decisión sin completar algunas diligencias necesarias para la investigación.

"El juez debe reconstruir un hecho totalmente antes de tomar una decisión y aquí no lo hizo", aseveró Delgado en su presentación.

La causa contra Macri se abrió a partir de la filtración periodística de documentos del gabinete de abogados panameños Mossack Fonseca, denominados papeles de Panamá, que reveló en abril de 2016 que el jefe de Estado figuraba, según esos papeles, como miembro directivo de las sociedades Kagemusha, inscrita en Panamá, y Fleg Trading Ltd, registrada en Bahamas.

Tras la filtración, que relaciona a políticos y empresarios de todo el mundo con empresas opacas en paraísos fiscales, un diputado opositor del kirchnerista Frente para la Victoria presentó una denuncia a la que hizo lugar el fiscal Delgado.

De acuerdo al fallo de Casanello, Fleg Trading fue dada de baja del registro de Bahamas por falta de mantenimiento en 2008 y Kagemusha fue disuelta en 2006.

El juez consideró que los exhortos emitidos a la Justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay en el marco de la causa no aportaron "ningún dato relevante", ya que "no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia".

Sin embargo, para el fiscal Delgado "faltan precisiones del exterior" y hay que renovar los exhortos a Brasil, Uruguay y al Reino Unido.

El fiscal coincide con el juez en que "es clara la cuestión de Kagemusha" y "no hay ningún indicio de un delito", pero en el caso de Flag, según Delgado, "la cosa es más opaca" y aún es "necesario reconstruir totalmente sus actividades" en Brasil.

El procurador reclamó además "desentrañar la entidad y alcance" de la participación de Macri en la firma Yacylec y "la propiedad de unas hectáreas" en la localidad bonaerense de Tandil.

"Me alegro de que se haya terminado", había expresado el pasado miércoles el propio Macri, tras conocerse la decisión del juez Casanello.

En una rueda de prensa, el presidente insistió en que no cometió delito alguno y que no había sido accionista, ni recibido ningún ingreso de esas sociedades, razón por la que "no tenía por que haberlas declarado".