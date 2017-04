Escenario de protesta y represión se mantiene en Venezuela

Las protestas antigubernamentales en Venezuela y la consiguiente represión por parte de las fuerzas de seguridad se mantuvieron este jueves, en especial en la ciudad de Caracas, que nuevamente fue escenario de marchas que acabaron en batallas con gases lacrimógenos, piedras y barricadas.

La oposición convocó para este jueves a nuevas marchas en todo el país que no congregaron a tantas personas como las que se realizaron un día antes cuando las calles de Venezuela se vieron abarrotados de manifestantes que fueron repelidos en varios puntos por las fuerzas de seguridad del Estado.

Sin embargo, los manifestantes de Caracas también fueron reprimidos hoy con gases lacrimógenos lo que dispersó a muchas personas aunque otras decidieron responder con piedras y armar barricadas en varios puntos de la capital.

Tras la jornada de protestas, la oposición reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a nuevas manifestaciones para los días viernes, sábado y lunes, aunque con modalidades distintas a la marcha.

El primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, dijo que mañana los ciudadanos deben organizar en sus respectivos barrios y urbanizaciones protestas pacíficas de lucha no violenta con el fin de fortalecer la "organización para la protesta y la resistencia".

El sábado se harán "marchas de silencio" hasta las diferentes sedes de la Conferencia Episcopal de Venezuela para honrar a los fallecidos en el marco de las protestas de las últimas tres semanas que suman nueve con las tres personas que murieron ayer, incluido un funcionario de la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada).

El lunes, explicó Guevara, se hará un plantón en las principales vías de Venezuela "que durará todo el día", aunque no se detalló cómo de desarrollará esta actividad.

La Fiscalía venezolana confirmó hoy que durante las protestas registradas el miércoles en Caracas y en 14 estados del país murieron tres personas, 62 resultaron heridas y 312 fueron detenidas.

Hoy el presidente, Nicolás Maduro, acusó a la oposición de causar estas muertes por "llenar de odio" a los ciudadanos y anunció que demandará al líder opositor Henrique Capriles por acusar a su Gobierno y al Ejército de los homicidios que se han producido en los escenarios de protesta.

"La basura esta llamada Capriles salió a culpabilizar al Gobierno, a la revolución, al Ejercito, a la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada), yo he autorizado que se meta una demanda, una querella", dijo Maduro desde un acto en Caracas transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.

"Siempre me acusan a mi, yo me voy a defender ¿tengo derecho verdad? yo voy a interponer una querella para que se demuestre la verdad y pague por su mentira", agregó.

Maduro también anunció que ha solicitado una investigación de la filial en el país de la empresa de telecomunicaciones española Movistar, a la que acusó de haberse sumado a la "convocatoria golpista" contra Venezuela.

Afirmó que "la empresa Movistar cada dos horas mandaba millones de mensajes a los usuarios de Movistar de teléfono, internet" relacionados con la manifestación opositora de este miércoles.

Maduro aseguró que la empresa Movistar "debe saberlo, no es su función" e indicó que en esa "convocatoria golpista" en general, en las redes, se invirtieron más de 100 millones de dólares.

En este mismo discurso el jefe de Estado reiteró a la oposición política la invitación a dialogar que les hizo ayer al tiempo que aseguró que ya ha recibido respuestas positivas por parte de este sector de querer iniciar un proceso de conversaciones.

"Hoy me han respondido, por cuatro vías distintas, que están dispuestos a sentarse en el diálogo, me parece bueno, se lo han dicho a importantes personalidades internacionales, espero que ahora no vayan a decir 'yo no fui'", dijo.

"Espero que esta vez se sienten ya definitivamente para no pararse más, les doy una nueva oportunidad a la oposición venezolana y pido que nos demos una nueva oportunidad todos los sectores que queremos paz", señaló.

El 30 de octubre pasado se inició en Venezuela un proceso de diálogo que se extendió por poco más de un mes y que se suspendió.

La oposición venezolana aseguró entonces que el Gobierno no cumplió con los acuerdos de crear un cronograma electoral, abrir un canal para traer al país medicamentos y alimentos, la liberación de los políticos presos y la restitución del rol del Parlamento.

El cumplimiento de estos acuerdos mencionados por la oposición fue también demandado por el Vaticano a principios de diciembre a las dos partes dialogantes.