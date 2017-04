Universal planea filme derivado de "Fast & Furious" con "The Rock" y Statham

El estudio Universal planea un "spinoff" (filme derivado) de su saga de acción y automóviles "Fast & Furious" que protagonizarían Dwayne Johnson "The Rock" y Jason Statham, informó hoy el medio especializado Deadline.

"The Rock" y Statham, que en las cintas de "Fast & Furious" dan vida a los personajes de Hobbs y Deckard, respectivamente, liderarían este proyecto que se encuentra en una fase muy inicial de su desarrollo.

Chris Morgan, guionista de varias películas de la saga, se encargaría de escribir este nuevo largometraje.

"The Rock" entró en el mundo de "Fast & Furious" con su quinta entrega, "Fast Five" (2011), mientras que Statham debutó en la película "Fast & Furious 6" (2013).

Ambos forman parte del elenco de la octava cinta, "The Fate of the Furious", que llegó la pasada semana a los cines de todo el mundo y que se convirtió en el estreno más taquillero a escala global de la historia, con 532 millones de dólares de recaudación.

En esta película, dirigida por F. Gary Gray ("Straight Outta Compton", 2015), la principal novedad llega de la mano de Cipher (Charlize Theron), una enigmática mujer que arrastra a Dom (Vin Diesel) al mundo del crimen y que le separa del resto del equipo, entre ellos los personajes de Jason Statham, Michelle Rodríguez y Dwayne Johnson.

Esta saga de acción espectacular tiene confirmadas al menos una novena y una décima parte que se estrenarán en los cines el 19 de abril de 2019 y el 2 de abril de 2021, respectivamente.