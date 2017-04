Medellín acogerá en mayo encuentro de operadores de turismo de EE.UU.

La ciudad colombiana de Medellín será sede entre el 7 y el 9 de mayo próximo de la reunión anual de la Asociación de Tour Operadores de Estados Unidos (Ustoa, por su sigla en inglés), que reúne a representantes de unas 50 empresas del sector, informó hoy el Medellín Convention Bureau.

"En este encuentro, cerca de 50 empresas conocen las experiencias turísticas de las ciudades sede para luego promocionarlas", destacó la subsecretaria de Turismo de Medellín, Juliana Cardona, sobre la cita denominada "Out of the Country".

La Ustoa suma 13.500 millones de dólares en paquetes de viajes vendidos al año, moviliza cerca de ocho millones de viajeros y genera 9.800 millones de dólares en bienes y servicios comprados, lo que supone el 80 % del mercado turístico estadounidense.

"Medellín fue elegida para este evento porque tiene una serie de condiciones únicas que la hacen atractiva para el turismo norteamericano", destacó por su parte el gerente general de Metropolitan Touring Colombia, Camilo Calderón, citado en un comunicado.

El funcionario mencionó entre los atractivos de la capital del departamento de Antioquia "el café, ser reconocida a nivel mundial por el proceso de transformación e inclusión social, el legado artístico del maestro Fernando Botero y estar a la vanguardia en temas de moda".

Según el Bureau de Medellín, que citó cifras del Sistema de Indicadores Turísticos de Medellín y Antioquia (Situr), a esta ciudad colombiana llegan principalmente turistas procedentes de Estados Unidos, Panamá, México, Venezuela y Perú.

Un total de 75.196 viajeros estadounidenses visitó Medellín el año pasado y 31.416 visitantes vinieron procedentes de Panamá, cifras superiores a las de 2015.

También aumentaron las visitas de turistas provenientes de Reino Unido, Perú y Ecuador, agregó la información.

Medellín se situó en 2016 como la ciudad colombiana con mayor crecimiento en el número de visitantes extranjeros, al registrar un incremento de 24 % en la llegada de turistas frente a la media nacional del 12 %.