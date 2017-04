Habitantes de Mocoa denunciaron el mal estado del puente principal luego de la avalancha

Los ciudadanos aseguraron que es un verdadero peligro transitar por el sitio, pues, pasados 20 días de la avalancha, la estructura no ha sido reparada y corren el riesgo de caerse al río desde una altura superior a los ocho metros.

Incluso, señalaron quienes hicieron el reclamo, que el mayor peligro representa para niños y adultos mayores.

"No hay barandas, no hay señalización de peligro, usted sabe que los niños son muy curiosos y por ir a mirar la quebrada pueden terminar cayéndose porque no hay ningún tipo de protección", indicó Ana Rojas, habitante del sector afectado.

Por su parte, Arley Rivas pidió al municipio que tomen medidas urgentes para evitar una tragedia en el lugar, pero ahora, por falta de prevención. "No hay ninguna clase de protección aquí, a uno le da temor pasar, porque se puede caer cualquier persona allá abajo a la quebrada", narró.