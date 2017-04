¿Por qué Colombia rompió su silencio frente a Venezuela?

Caracol Radio consulto dos analistas para determinar a qué se debe la reciente reacción del presidente Santos y sus ministros ante lo que sucede en Venezuela y como lo que pase en ese país va a afectar el panorama electoral los próximos meses.

Para Carlos Arévalo director del departamento de derecho internacional de la Universidad de la Sabana hay dos factores internos definitivos que hicieron que el gobierno “despertara” ante lo que está sucediendo del otro lado de la frontera.

“El primer factor es que estamos en un año electoral y eso da réditos políticos y por eso no es de extrañar que cada vez haya pronunciamientos más fuertes de parte del presidente y sus ministros y lo otro es que la paz ya está en un punto de no retorno y ya no existe el miedo de que Venezuela vaya a desestabilizar el proceso acordado en La Habana”, añadió.

Para Carlos Arias de la facultad de ciencias políticas del Externado se trata de una reacción tardía, obvia y que por ahora no es contundente.

“Le tocaba, el mundo entero está del lado de la solución democrática en Venezuela y de que se acabe la represión y las violaciones de derechos humanos, es una jugada política para no ir en contra de la comunidad internacional… Siento que como país vecino y democrático le falta contundencia al gobierno para referirse a lo que pasa en Venezuela”, precisó.

Coinciden en que le tema de Venezuela será caballo de batalla durante todo el año electoral y puede perjudicar a los partidos de izquierda.