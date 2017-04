Hamás insinúa en vídeo que soldado israelí "cautivo" en Gaza no está muerto

El brazo armado del movimiento islamista Hamás, las Brigadas de Azedín Al Kasem, publicó hoy un vídeo en el que vuelve a insinuar que está vivo uno de los soldados israelíes en "cautiverio" desde 2014.

El vídeo de 3 minutos y medio de duración, incluye la melodía de una canción similar a una famosa pieza de un cantante del Golfo y manda un mensaje a los familiares a través de rótulos en hebreo, traducidos al árabe.

Con la inscripción "paren las mentiras", en alusión al Gobierno israelí, el cantante entona una frase como si fuera Oron Shaul, uno de los soldados desaparecidos: "el Estado me envió a luchar por la fuerza y cuando me capturaron, me descuidaron y abandonaron".

"Madre, madre, estoy aquí, porque dices que estoy muerto... madre madre, haz todo para mostrar la verdad y traer la luz.", menciona el cantante.

El 20 de julio de 2014, el brazo armado de Hamás anunció el secuestro de Oron durante la ofensiva militar israelí sobre Gaza que incluyó una operación terrestre en el enclave.

Israel aseguró que tanto Oron como el soldado Hadar Goldin, también desaparecido en 2014, cayeron en la operación y Hamás mantiene retenidos sus cuerpos, pero el movimiento islamista negó tener datos sobre el paradero de los dos soldados.

El vídeo está marcado con el logotipo de las brigadas de Al Qasam y mediante un juego entre la letra de la canción y escritos da a entender que Oron permanece con vida.

"Oron Oron, cariño, ¿dónde desapareciste? ¿Cuándo vas a responderme y apagar el fuego en mi corazón? Hadar Hadar mi amado, ¿dónde desapareciste?", dice el cantante en hebreo.

La canción continúa como si Oron hablara: "Madre, el Estado es responsable del destino de los desaparecidos, me descuidaron porque estaban ocupados contando a sus muertos. Llegará el día en que todos serán llevados a la corte."

"Envío un mensaje a mi madre y a mi padre, después de que el Estado me descuidara, ustedes son los únicos que pueden hacer lo que sea para ayudarme. Estoy en el cautiverio de Al Qasam, por favor, rescatadme", apelan en el vídeo.

"Estoy aquí, estoy aquí", sostiene la canción.