Gates pide al Reino Unido que mantenga su compromiso de ayuda internacional

El fundador de la empresa Microsoft, Bill Gates, ha pedido al Reino Unido que mantenga el compromiso de aportar el 0,7 % de su ingreso nacional en ayuda exterior para reducir enfermedades, evitar guerras y migraciones masivas.

En declaraciones al semanario británico "The Spectactor" divulgadas hoy, Gates dijo que el aporte del Reino Unido es una muestra de su buena voluntad y humanidad.

El filántropo estadounidense hizo esta petición ante la incertidumbre sobre si la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, incluirá el compromiso de la ayuda del país en su programa para las elecciones del próximo 8 de junio.

La contribución británica del 0,7 % del Producto Nacional Bruto (PIB) fue aprobada por ley en 2015 con el apoyo de la entonces coalición entre conservadores y liberaldemócratas.

Gates señaló que el aporte británico permite ayudar a muchos países y tiene un "objetivo estratégico, en cuanto a reducir pandemias o crear estabilidad para evitar la guerra y la migración".

"De modo que obtienes algo a cambio, evitas problemas para el Reino Unido (...). Costaría tener una pandemia que salga de África, costaría dinero tener una migración masiva", subrayó.

Pese a que May no ha dado detalles sobre la ayuda, la líder conservadora en Escocia, Ruth Davidson, declaró a la BBC que el aporte no sólo brinda beneficios a los países que lo necesitan, sino que es también un beneficio para el Reino Unido.

"Creo que tenemos un compromiso de ayuda del 0,7 %", añadió.

Se estima que el aporte británico anual del 0,7 % equivale a unos 12.000 millones de libras (14.280 millones de euros).