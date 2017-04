El Elíseo busca consorte

Sin consorte oficial desde que François Hollande dejara en enero de 2014 a la periodista Valérie Trierweiler, la Presidencia francesa espera tras las elecciones una nueva pareja que, de ganar la ultraderechista Marine Le Pen, tendría por primera vez en ese rol a un hombre.

París, 20 abr (EFE).- Sin consorte oficial desde que François Hollande dejara en enero de 2014 a la periodista Valérie Trierweiler, la Presidencia francesa espera tras las elecciones una nueva pareja que, de ganar la ultraderechista Marine Le Pen, tendría por primera vez en ese rol a un hombre.

El abogado Louis Aliot, secretario general del Frente Nacional (FN) de 2005 a 2010 y su vicepresidente desde 2011, asumiría en el Elíseo un papel en el que tiene intención de permanecer en la sombra, "sin ninguna exposición ni mediática ni pública".

Su relación se dio a conocer en 2010, después de que la prensa informara de la compra conjunta de una casa cerca de Perpiñán, pero desde entonces la pareja, a la que Le Pen llegó tras haberse divorciado dos veces y Aliot una, ha mantenido un perfil bajo.

Nada que ver con el matrimonio formado por el candidato socioliberal Emmanuel Macron con quien fuera su profesora, Brigitte Trogneux, que ha potenciado en sus apariciones mediáticas el perfil del ex ministro de Economía de Hollande entre 2014 y 2016.

"No somos una familia clásica, es algo innegable, ¿pero hay menos amor? No lo creo", ha dicho el líder del movimiento En Marcha sobre su esposa, que, recién cumplidos los 64 años, le saca a su marido 24.

La diferencia de edad ha sido blanco frecuente de críticas contra ellos, que incluyeron rumores de una supuesta homosexualidad de Macron que este supo capear con humor.

"Ella sabe que pocas esposas de presidente han sido felices y que las parejas pocas veces sobreviven al Elíseo. Ha alcanzado su felicidad y se preocupa de lo que podría cuestionarla", ha filtrado un allegado a la revista del corazón "Gala".

Pero de todos los potenciales primeros consortes, ninguno ha acaparado más espacio mediático en esta campaña electoral que la también abogada Penelope Clarke, mujer del conservador François Fillon.

Madre de sus cinco hijos y en la sombra durante 35 años hasta que en estas elecciones venció su timidez para impulsar su candidatura, el rol de la galesa como ama de casa quedó en entredicho cuando a finales de enero se destapó que Fillon le había atribuido supuestos empleos ficticios como asistente parlamentaria, algo por lo que han sido imputados.

El escándalo estuvo a punto de costarle al ex primer ministro la candidatura, pero este ha puesto en manos de los franceses su suerte y, según los últimos sondeos, aparece en tercera posición en las intenciones de voto, por detrás de Macron y Le Pen.

La cuarta posición está en manos del líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon, cuya eventual victoria dejaría vacío el puesto de primera dama.

"Estoy soltero. Sería un presidente menos caro", ha afirmado con sorna en esta campaña sobre su ausencia de acompañante, a la que, aunque Francia no le reconoce un rol oficial, sí se pone a su cargo un equipo de colaboradores.

Aunque nadie atribuye al socialista Benoît Hamon posibilidades de victoria, una sorpresa de última hora los próximos 23 de abril y 7 de mayo en primera y segunda vuelta llevaría al Elíseo a una pareja no menos atípica.

Gabrielle Guallar, su pareja de orígenes catalanes y daneses y madre de sus dos hijas, trabaja en el exclusivo grupo del lujo LVMH, lo que ha levantado las suspicacias de los electores de izquierdas y ha planteado las dudas sobre un posible conflicto de intereses.

"Cada uno tiene su trayectoria profesional y su personalidad. ¿Ser primera dama? No estoy programada para eso, pero mi lugar está a su lado. Me adaptaré sin dejar de ser yo misma. No es la primera vez y tengo recursos", ha comentado ella sobre esa nueva etapa a la que, según las encuestas, todavía no le ha llegado su momento.