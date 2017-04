Cientos de venezolanos protestan en Miami contra el Gobierno de Maduro

Por lo menos unos 700 venezolanos pidieron la vuelta del "orden constitucional" y "elecciones generales libres" en su país durante una protesta desarrollada hoy frente a la Torre de la Libertad, en el centro de Miami (EE.UU.).

Como parte de las manifestaciones convocadas en Venezuela por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), los residentes originarios de este país protestaron contra el Gobierno que encabeza Nicolás Maduro y, entre banderas tricolores, pidieron "libertad para los presos políticos".

"Mucha gente sufre, no tiene lo básico, no tienen para comer, no tienen medicinas, y esto es lo mínimo que podemos hacer para apoyar a nuestros compatriotas que luchan en la calle contra la locura que estamos viviendo", manifestó a Efe José Luis López, un estudiante de postgrado en Miami.

Muchos de los manifestantes de hoy lamentaron la muerte de dos personas y los varios heridos en las multitudinarias manifestaciones desarrolladas en Caracas y varias ciudades del país, y pidieron que cualquier cambio en el Gobierno se realice por las vías democráticas.

"Libertad, democracia, respeto a los derechos humanos", fueron las demandas de los asistentes a la marcha, que reunió a muchas personas con camisetas del país suramericano y con carteles que pedían la salida de Maduro del poder.

"Considero que debería irse ya el circo que tenemos en nuestro país junto con todos los payasos", declaró a Efe Alexis Rivero, un artista afincado en Miami que acudió a la concentración disfrazado de payaso, con el amarillo como color predominante, y con globos que iba a soltar en honor "a las personas caídas y a los presos".

Durante la manifestación, que se desarrolló sin incidentes, se hizo un minuto de silencio por las muertos en las recientes manifestaciones en Venezuela y por los presos políticos.

La marcha de Miami se realizó casi al mismo tiempo de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenara la "violenta represión y muerte de venezolanos" en las manifestaciones opositoras y los "asesinatos" cometidos por "criminales" de "colectivos armados por el régimen dictatorial".

"Condenamos la violenta represión y muerte de venezolanos hoy #19abr. Basta de atropellos a los derechos de la gente", escribió Almagro en su cuenta de Twitter.

Las manifestaciones antigubernamentales que se registraron hoy en Venezuela dejaron un saldo de más de 400 detenidos, aseguró a Efe la ONG Foro Penal Venezolano, y al menos 57 personas lesionadas, según el alcalde opositor del municipio caraqueño de Chacao, Ramón Muchaco, en las redes sociales.

Medios locales y la Fiscalía dan cuenta además de dos personas muertas tras resultar heridas de bala durante las protestas, un joven de 17 años en Caracas y una mujer de 23 en el estado de Táchira.