El gobierno de Venezuela reacciona frente a las expresiones de Santos

Desde la Organización de Estados Americanos el vicecanciller venezolano para América del Norte, Samuel Moncada reaccionó frente a la posición del gobierno colombiano frente a Venezuela diciendo que en realidad Colombia no está ayudando.

“Sí el gobierno colombiano quisiera realmente ayudar se abstendría publicamente de hacer los pronunciamientos que hace porque lo que está haciendo es ayudar al plan (de golpe de estado) del gobierno norteamericano”, afirmó Moncada ante los periodistas internacionales.

Además, el vicecanciller agregó que Santos sabe que no hay militarización en el país porque el gobierno de Venezuela no está armando civiles. “El sabe que no hay ninguna militarización. Todas esas personas con uniformes que el presidente Maduro ha estado organizando en eventos públicos, ya estaban ahí desde hace ocho años”.

Por último, Venezuela denunció a la OEA por generar la ola de violencia que vive Venezuela, trabajar con Estados Unidos para generar un golpe de estado en ese país y por ser el “organismo más corrupto del mundo”.