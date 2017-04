Academia Peruana de la Lengua incluye a segunda lingüista mujer tras 46 años

La lingüista y docente peruana Eliana Gonzales se ha convertido en la segunda mujer, tras 46 años, en ingresar a la Academia Peruana de la Lengua, hecho que según señaló hoy a Efe "es reflejo de que las instituciones académicas, como la sociedad, van cambiando".

"Yo nunca me he sentido ni discriminada ni marginada por mi condición de mujer, pero sí reconozco que las instituciones como las academias han sido creadas en siglos donde el trabajo o la figura de la mujer no estaba reconocida", sostuvo.

Gonzales, quien se dedica a la docencia superior y a la investigación a tiempo completo en la Universidad de Piura, cursó estudios universitarios en la limeña Universidad Femenina del Sagrado Corazón, e hizo un doctorado en Lingüística Hispánica en la Universidad de Navarra (España).

La Academia Peruana de la Lengua, fundada en 1887, incluye a Gonzales como la segunda académica de su historia, después de la incorporación en 1971 de la lingüista y exparlamentaria Martha Hildebrandt.

Natural de la región norteña de Lambayeque, Gonzales señaló a Efe que su incorporación a la Academia fue "una sorpresa" para ella, y que la atribuye a su labor de difusión del castellano, a través del blog Castellano Actual, donde junto con otros docentes de su Facultad, resuelven cuestiones gramaticales, léxicas y ortográficas del español.

Entre las acciones en las que espera contribuir en su labor en la Academia está la creación de un Diccionario de Dudas de Peruanismos, la incorporación de mayores peruanismos al Diccionario de la Lengua Española (DLE), la difusión de obras clásicas peruanas y la creación de un instituto lexicográfico, que sirva para registrar los términos que usamos los peruanos.

"No debemos esperar a que haya 15.000 términos para empezar un diccionario, sino tener un corpus que se vaya alimentando constantemente", explicó.

Sobre la discusión del uso del lenguaje inclusivo, la académica se mostró a favor del debate pues, según explicó, "habrá casos en los que sea necesario referirnos en ambos géneros".

"A lo largo de la historia, el español ha incluido en el género masculino, al femenino", indicó.

"Así, cuando yo digo padres, se asume por papá y mamá, pero es materia de discusión pues la lengua cambia, y quienes producen los cambios son los hablantes", sostuvo Gonzales.

"La lengua va a ser reflejo de nuestra sociedad y es patrimonio de todos", concluyó.