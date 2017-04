J Balvin quiere actuar junto a Nicky Jam en "Rápidos y furiosos"

El cantante J Balvin se encuentra en proceso de conquistar Estados Unidos, pero en su empeño por conseguir el éxito mundial aún le queda un sueño por cumplir: labrarse también un nombre en la industria cinematográfica, para lo que espera poder contar con la ayuda de su buen amigo Nicky Jam, quien ya ha hecho sus pinitos en este mundillo.



"Con disciplina y buena música, estaremos diez pasos por delante de donde estamos hoy", aseguró el colombiano cuando le preguntaron dónde se veía en cinco años durante una entrevista conjunta con su compañero y 'parcero' a Billboard. "Y me gustaría tener un papel con Nicky Jam en 'Rápidos y furiosos'. ¡Es mi sueño! Nicky, ¿lo has oído?", añadió jocoso.



Por su parte, Nicky Jam se ha propuesto emular a otros grandes artistas latinos que han conseguido triunfar tanto en la música como en el cine, aunque a diferencia de Balvin, él ya ha puesto un pie en Hollywood gracias a su amigo Vin Diesel, protagonista de la franquicia de coches y quien recomendó al reguetonero para hacer un cameo en la tercera entrega de la franquicia 'xXx'.



"Me veo como un artista con la misma proyección masiva que tienen Jennifer López o Shakira, actuando y produciendo películas", respondió Nicky a la misma pregunta.



Aunque aún está por ver si J Balvin posee dotes interpretativas, las del cantante de 'El Perdón' ya han sido ratificadas por el propio Vin Diesel, quien le dedicó unas bonitas palabras tras actuar juntos.



"Nick Jam tiene talento a todos los niveles. No solo tiene talento natural delante de la cámara, sino que además saca a relucir su humor en el momento oportuno", afirmaba Diesel sobre el reguetonero hace unos meses a la misma publicación.



Teniendo en cuenta los halagos que dedica el actor de 'A todo gas' a Nicky Jam, es posible que haya un poco de esperanza para que J Balvin y él puedan usar su influencia para hacerse con un personaje en alguna de las dos películas que quedan por producir de "Rápidos y furiosos"'.