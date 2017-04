[Video] Mediante redes sociales Lina Tejeiro explica por qué Andy Rivera no publica fotos con ella

La actriz colombiana decidió subir varios videos en su Snapchat hablando del motivo por el cual su pareja sentimental, Andy Rivera, no publica fotos con ella en redes sociales.

Los videos que hizo Lina fueron recopilados por la revista TV y Novelas.

Esto es lo que ha dicho la actriz recordada por actuar durante cinco años en la serie televisiva Padres e hijos en el papel de Sammy. “Primero, no todos somos iguales y no a todo el mundo nos gusta publicar todo. A mí me encanta, a él no. Segundo, él sí publica fotos conmigo pero a su debido tiempo y cuando él quiere y le nace. Y, tercero, si no sufro yo, que soy la novia, si no me preocupa a mí, que soy la novia, ¿de qué se preocupan ustedes?”.