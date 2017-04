Empresas tecnológicas salvadoreñas buscan vínculos comerciales con EE.UU.

Empresas tecnológicas de El Salvador buscan fomentar los vínculos comerciales con Estados Unidos para ampliar y diversificar las relaciones mercantiles entre ambos países, informó hoy la Embajada salvadoreña en Washington.

En un comunicado, la legación diplomática indicó que, desde este martes y hasta el jueves, una delegación de cinco empresas de software realiza una misión comercial en el área metropolitana de la capital estadounidense.

Contenu Company, Imoves Group, Systems out of the Box, Grupo Satélite y Domínguez Consultores, empresas especializadas en diseño de software para diferentes plataformas, conforman la misión, que se lleva a cabo a través del programa de Consejerías Económicas, Comerciales y de Turismo de la Embajada.

Las compañías tecnológicas del país centroamericano se centran en el marketing, el diseño gráfico y web, la integración de sistemas informáticos a dispositivos móviles inteligentes y la consultoría.

"Esta misión comercial, que tuvo una duración de tres días, es parte de los esfuerzos interinstitucionales por fomentar, ampliar y diversificar los vínculos comerciales, así como el turismo y la inversión extranjera directa", asegura el comunicado.

En su agenda de trabajo, hoy tuvieron dos reuniones con potenciales clientes y comercializadores, estadounidenses y salvadoreños.

Por su parte, los representantes de estas empresas participaron este martes en un acto de exposición en la Cámara Hispana de Comercio de Washington.

Además, para cerrar la ronda de reuniones, los empresarios sostendrán este jueves reuniones con potenciales socios e inversores locales de la capital estadounidense.