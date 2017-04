El Espanyol rinde homenaje a sus entrenadores con una galería en el estadio

El Espanyol ha rendido un homenaje en la tarde de este jueves a todos los entrenadores de su historia, desde Jack Greenwell (1929) hasta Quique Sánchez Flores, actual técnico blanquiazul, con una galería fotográfica en el auditorio del estadio de Cornellà-El Prat.

El técnico José Emilio Santamaría ha sido la principal referencia del evento ya que el uruguayo es el preparador que más partidos ha dirigido en el Espanyol entre todas las competiciones (252).

"No me esperaba esta sorpresa gratísima. Estoy en la gloria", ha confesado.

Al acto han asistido compañeros y futbolistas dirigidos por Santamaría y antiguos entrenadores como Clemente, Camacho, Paco Flores o Galca no han querido perderse la presentación. "Santamaría es el maestro de todos", ha aseverado Clemente, con el que el club barcelonés disputó una final de la Copa de la UEFA (actual Liga Europa).

Quique Sánchez Flores ha confesado sentirse "muy emocionado" en el homenaje a Santamaría: "Me siento pequeño al lado de gente tan grande. Cuando me llamaron y escuché el nombre de Santamaría me tembló el cuerpo. Nuestras familias son amigas y su mujer es mi madrina", ha explicado el preparador.

Por otra parte, el actual técnico del Espanyol ha valorado su futuro en la entidad: "Me veo perfectamente cinco años más en el club. Sé que estoy en el lugar adecuado. Hay gente que quiere trabajar, sana, y eso no tiene comparativa con nada", ha dicho.