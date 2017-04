El minuto de silencio en el Campín, por un jugador vivo

El momento se vivió antes del inicio del partido entre Santa Fe y Santos por la copa libertadores. El minuto de silencio fue dedicado a Ricardo Oliveira que se encontraba en la cancha esperando el inicio del partido.

El jugador que realmente había fallecido era Kaneco, ex fubtolista del equipo brasileño a causa de un cáncer, el pasado martes.

Al terminar el encuentro, el jugador resto importancia a lo ocurrido, "No lo había oído, me acabo de enterar ahora. No hay necesidad de disculparse, no pasa nada":

#CosasQuePasanEnCopaLibertadores La voz del estadio pide un minuto de silencio por Ricardo Oliveira, ¡quien era titular en Santos! pic.twitter.com/XGPn6Wwm5q — Dani López (@danilopez1414) 20 de abril de 2017