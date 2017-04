Morientes: "Si el Real Madrid gana, el título de Liga estaría muy de cara"

Fernando Morientes, exjugador del Real Madrid, afirmó este jueves que si el Real Madrid consigue la victoria ante el Barcelona el próximo domingo, "el titulo de Liga estaría muy de cara".

"Si el Madrid es capaz de ganarle, con un partido menos encima, la Liga estaría muy de cara, no se puede obviar la realidad", declaró Morientes en una entrevista a Sportium.

En su análisis del clásico, el exfutbolista blanco señaló que "la clave principal" será "hacerse con el juego y llegar con fluidez arriba", donde ambos equipos cuentan con atacantes "decisivos en casi todos los partidos".

Preguntado sobre con cuál de ellos se quedaría, si con el portugués Cristiano Ronaldo o el argentino Leo Messi, Morientes no dudó. "Me quedo con Cristiano, no solo por lo que es, sino por las alegrías que nos da a los madridistas", aseguró.

"Le echaremos mucho de menos cuando no esté, su figura se va a engrandecer cuando se vaya del Real Madrid", añadió acerca de la importancia de Ronaldo dentro del equipo dirigido por el francés Zinedine Zidane.

Preguntado por la faceta goleadora del defensa español Sergio Ramos, capitán de los blancos, afirmó que "es un quebradero de cabeza para cualquier equipo".

También tuvo palabras para el ahora entrenador del club de Chamartín, con el que compartió vestuario como jugador. "Zidane me ha parecido extraordinario en todos los sentidos, en partidos y entrenamientos, es un futbolista que me ha impactado", dijo.

Echando la vista atrás, Morientes habló sobre los Clásicos que vivió vistiendo la camiseta del Real Madrid. "El primero es el que recuerdo con más cariño y el peor fue el de la vuelta de Figo al Camp Nou, que encima perdimos", apuntó.

Por último, habló sobre la oportunidad que tuvo como jugador de recalar en las filas del Barcelona. "No me arrepiento de haber rechazado la oferta", sentenció.