Schuster sobre pitos a Cristiano: "Aunque lo pida, no se va a librar"

Bernd Schuster, entrenador alemán del Real Madrid entre 2007 y 2008, opinó este jueves que, aunque Cristiano Ronaldo pida a la afición del equipo blanco que no le silben, "no se va a librar" de los pitos de un sector de la hinchada del estadio Santiago Bernabéu.

En el último partido del Real Madrid frente al Bayern de Múnich, Cristiano escuchó unos pocos pitidos por parte de algunos aficionados y al término del choque, tras marcar tres goles, habló sobre ello.

"Yo sólo pido que no me piten aquí. Eso jamás, a mí lo demás me da igual, pero no quiero que me silben. Yo siempre doy el máximo y cuando no marco intento trabajar para el equipo", dijo el portugués.

Un hombre que conoce bien el Real Madrid, tras haber defendido su camiseta como jugador y después como entrenador es el alemán Bernd Schuster.

"En el Bernabéu han pitado a muchos jugadores importantes como él. Aunque lo pida, no se va a librar", dijo Schuster, que entendió la reacción molesta del jugador portugués.

"Cristiano es un jugador que siente el club y le duele mucho esto porque hace todo lo que puede por ellos. A cualquier persona que le piten le molesta. Ellos saben lo que ha hecho, lo que ha ganado para ellos y los goles que ha metido, pero la afición quiere que sigan igual las cosas y cuando llega un momento menos bueno te molesta. Pasa en muchos sitios. Lo he vivido en otros estadios con otros jugadores", declaró Schuster.

A pocos días para el partido entre el Real Madrid y Barcelona que puede decidir el campeonato liguero, Schuster opinó que "por juego no hay ninguna ventaja de uno sobre otro".

"El Barcelona necesita ganar si quiere aspirar al título, pero el Real Madrid puede empatar", confesó el técnico alemán, que no cree que la eliminación europea con el Juventus de Turín pueda pasar factura al conjunto catalán.

"Es un momento duro, pero han tenido una semana entera para prepararse de que a lo mejor no pasaban. El resultado de la ida era muy importante y mentalmente te preparas. Caer como le ha pasado al Barcelona no es un palo fuerte, por eso estarán motivados. El palo más fuerte es la falta de Neymar", opinó Schuster, que hoy participó en Madrid en un torneo de pádel junto a otros exfutbolistas de Real Madrid y Barcelona.

"La primera parte en Turín el equipo no estuvo en el campo y le pasaron por encima. Es curioso que se repita lo mismo que en París. Normalmente aprendes, pero les pasó igual. Creo que hay cosas que analizar para la temporada que viene", señaló.

"La gran virtud del Real Madrid es que tiene una plantilla muy amplia, con jugadores importantes y las ausencias casi ni se notan. En cambio el Barcelona tiene un problema importante a la hora de los cambios. Cuando miras al banquillo, el Real Madrid da gusto y en el Barcelona casi prefieres mirar a otro lado", declaró Schuster