El Barcelona busca su segunda Champions, el Real Madrid su primera

Barcelona y Real Madrid, frente al Salzburgo y Benfica, respectivamente, afrontarán este viernes, en el Colovary Sports Centre de Nyon, las semifinales de una Liga de Campeones Juvenil que, de conquistarla, sería para los barcelonistas su segunda Champions, mientras la primera para los madridistas.

La cuarta edición de la máxima competición europea juvenil de clubes volverá a concitar, en un complejo deportivo ubicado frente a la sede de la UEFA, una fase final plagada de futuras estrellas.

No hay obviar que a lo largo de estos años han pasado por la Champions juvenil nombres de la talla de Kylian Mbappé, Renato Sánchez, Leroy Sané, Marcus Rashford, Kingsley Coman o Marcos Llorente.

La de este viernes, será la segunda presencia del Barcelona en una fase final, saliendo vencedor de la primera edición. Para el Real Madrid será la tercera, cayendo en semifinales en 2014 y 2016. También la segunda para un Benfica que cedió la primera en la finalísíma ante el conjunto catalán.

En cambio, se estrena en una fase final del Salzburgo, además único de los cuatro presentes en Nyon que inició la competición por el camino de la denominada Ruta de Campeones Nacionales.

Y es que el formato de la Champions juvenil, contempla la participación de los 32 juveniles de los que disputan la fase de grupos de la competición de "mayores", más otros 32 campeones nacionales según ránking UEFA.

Unos y otros van por dos rutas distintas: la denominada de Champions League, con los mismos enfrentamientos en fase de grupos que la de sus "mayores"; y la de los Campeones Nacionales, inicialmente con dos rondas eliminatorias entre sí.

No estará esta vez en Nyon el ganador de las dos últimas ediciones: el inglés Chelsea, que no pudo defender el título al no estar presente en ninguna de la dos Rutas.

El papel de favorito cae, esta vez, en manos del Barcelona de Gabri García. Un equipo muy ofensivo, que arrasó en la fase de grupos (cinco triunfos y una derrota) y en octavos, y sufrió en cuartos ante el Oporto. En sus filas cuenta con jugadores de la valía de Jordi Mboula, que es el actual máximo goleador del torneo, con 7 tantos; Oriol Busquets, un medio centro polivalente y clave en la recuperación, sin vínculo familiar con Sergio Busquets; o el defensa Marc Cucurella "Cucu".

Enfrente estará la "Cenicienta" Salzburgo. Un "equipo trampa", que ha dejado en la cuneta a potenciales como los del Manchester City, París Saint Germain o Atlético de Madrid. Y es que el equipo dirigido por Marco Rose hace de la presión alta su gran baza.

En sus filas hay valores como Mergim Bersiha, de inicio fulgurante al marcar siete goles en los dos primeros partidos, para luego vivir una continúa sequía; Hannes Wolf, que ha tomado el relevo goleador de su compañero; y Xaver Schlager, máximo asistente de la competición.

La otra semifinal es más habitual, incluso entre los "grandes": el Real Madrid de Guti contra el Benfica de Joao Tralhao.

El Real Madrid tiene la espina clavada de no haber conquistado aún la Champions juvenil. Y Guti querrá romper este maleficio y, además, ser el primero que consigue la Liga de Campeones "grande" como jugador (dos veces) y la juvenil como entrenador.

Tras iniciar con buen pie en la competición (cuatro triunfos, un empate, una derrota, sacando cinco puntos al segundo), el juvenil madridista sufrió para eliminar al Mónaco y Ajax. Es un equipo del que se puede esperar lo mejor, con calidad, pero también con alguna laguna.

En sus filas están jugadores de la calidad de Achraf Hakimi, lateral ya con aparición en la selección absoluta marroquí, los centrocampistas argentino Franchu y uruguayo Valverde, o el delantero paraguayo Sergio Díaz; los dos últimos ya actuando en el Real Madrid Castilla.

las "Águilas" del Benfica fueron de menos a más en la competición. Tras una fase de grupos en la que solo ganaron un o de los cuatro primeros duelos, accedieron como segundos a unos "playoff" de dieciseisavos donde se midieron a un rival procedente de la Ruta de Campeones Nacionales. Ahí eliminaron por penaltis al Midtjylland. Lo mismo hicieron en octavos con el PSV Eindhoven.

Luego, en cuartos de final dejaron en la cuneta al CSKA, en uno de sus mejores partidos en la competición.

En sus filas están jugadores como José Gomes, máximo realizador y mejor jugador del Europeo sub-17 en 2016 con la selección de su país, y ya debutante este año con el Benfica en la "Champions grande". También destacan Diogo Goncalves y Joao Felix, máximo realizador europeo esta campaña de su equipo, con cuatro tantos.

Los ganadores de las semifinales, jugarán la "finalisima" el lunes 24, en el mismo escenario.

-- Programa de la Fase final

. Viernes 21 abril, semifinales

(1) 13.00 Barcelona - Salzburgo

Árbitro: Andris Treimanis (LVA)

(2) 17.00 Real Madrid - Benfica

Árbitro: Bartosz Frankowski (POL)

. Lunes 24 abril, Final

17.00 Ganador 1 - Ganador 2

Árbitro: Ali Palabiyik (TUR)

(Hora CET, -2 GMT)