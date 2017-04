La prensa española despide al Barcelona con orgullo

Los diarios Sport y Mundo Deportivo coincidieron este jueves en despedir "con orgullo" en sus portadas a un Barcelona que cayó eliminado ante el Juventus en los cuartos de final de la Liga de Campeones, en lo que para el Diario AS fue un "petardazo".

"Adiós con orgullo", resalta en su portada el diario Sport, acompañando una foto del brasileño Neymar, cabizbajo tras la eliminación de su equipo. "El Barça puso el corazón para remontar a la Juventus pero fue ineficaz y no tuvo opciones", señala en un breve resumen del transcurso del encuentro y no se olvida de la ovación que el equipo recibió "por un Camp Nou entregado desde el primer minuto".

"Sangre, sudor y lágrimas", titula el periódico en la crónica del partido de un Barcelona que "se despidió de la Champions en una noche de sentimientos encontrados". Para el cronista, "dos milagros al mes eran demasiado incluso para este Barça", que ya tuvo que remontar en la anterior eliminatoria ante el Paris Saint-Germain.

Mundo Deportivo, en su portada de este jueves, resaltó el mismo titular ("Adiós con orgullo") y considera que "el equipo de Luis Enrique debe centrarse ahora en la Liga" y pensar en el clásico ante el Real Madrid del próximo domingo.

En ese sentido, el diario se centra en las competiciones que restan por decidirse para el conjunto catalán. "No hubo milagro pero queda un doblete", titula en la crónica, y considera que "la mejor terapia pasa por gana en el Bernabéu y luchar la Liga".

Los periódicos de Madrid hacen un tratamiento distinto de la eliminación, que en el caso del Diario AS califica de "petardazo" de un Barcelona "incapaz de superar el muro de la Juve" para conseguir remontar.

"Impotentes ante el muro", destaca en sus páginas interiores sobre un equipo azulgrana "sin puntería y sobrexcitado", que no tuvo la capacidad de anotar ningún gol a su rival, en parte por una "nefasta noche de Messi de cara a puerta" y con la sensación de que "una era acaba en el Barça".

La otra cabecera de Madrid entierra una etapa del Barcelona. "Cuatro bolas y un funeral", recoge Marca, en alusión a la eliminación del conjunto de Luis Enrique y el sorteo de semifinales de Liga de Campeones que se celebrará el próximo viernes.

"El Camp Nou despidió al equipo como si fuera el fin de una era gloriosa", añade en su portada, sobre un equipo que esta vez no supo realizar otra gesta. "No hubo otro milagro: el Barça no logró ni marcar", indica Marca, otorgando el mérito al Juventus, que apabulló con "una exhibición defensiva" durante el partido, en el que su sistema de contención se convirtió en "una pared" contra la que se estrelló el Barcelona.