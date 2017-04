¿Qué le pasó a la cola de la hija de Laura Bozzo?

El medio Tv Notas ha publicado una serie de fotos que han generado dudas sobre el estado del cuerpo de Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo. En las imágenes se ve a Alejandra luciendo un vestido de baño, en las playas de Tulum, México, y su trasero se ve deforme.

Trasero de hija de Laura Bozzo no es lo que parece y jamás lo fue, ¡está deforme! https://t.co/oIyMdC3rRj pic.twitter.com/LcE8rIvINZ — Revista TVNotas (@TVNotasmx) 14 de abril de 2017

Según el mismo medio la joven peruana retoca las fotos antes de publicarlas en sus redes sociales para lucir perfecta.

Al ver estas imágenes la joven habló sobre este tema en el medio peruano Trome y en donde dijo “Estoy en shock, horrible. Cualquier persona que me conoce sabe que eso no es real, ni con todo el ‘Photoshop’ del mundo podría verme como me veo. Esto es una maldad, cuido mucho mi figura, no es justo que me hagan algo así. Mi imagen queda mal en todo el mundo […] Mi mamá se hará cargo, porque no sé qué hacer, nunca me pasó algo así. Voy a mandarles fotos mías para que vean cómo estoy; son sin filtro”.