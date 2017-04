Estudiantes damnificados de Mocoa le pidieron a MinEducación que les aplace el Icfes

De acuerdo con los estudiantes, como consecuencia de la tragedia no se sienten que puedan prepararse adecuadamente para las pruebas de Estado. Aseguraron que el daño causado por la pérdida de familiares, amigos o compañeros no los deja concentrarse en los estudios.

"Pedimos que se nos aplace el Icfes, que nos den un respaldo a nuestra situación. Que nos den una palmadita en la espalda y nos digan si van a poder, les vamos a ayudar y les vamos a colaborar en lo que más podamos", afirmó Cristián Cortés, personero del Colegio Ciudad de Mocoa.

Otros estudiantes por su parte le pidieron al presidente Santos, que les cumpla las promesas hechas durante esta reconstrucción para poder cumplir sus sueños.

"Nos falta mucho por mejorar, las vías, las calles, las casas y quizás él no me lo preguntó, pero quiero ser presidente, pero no como él, mejor que él", indicó Daniela, estudiante de Mocoa.