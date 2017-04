Foro Estratégico Mundial analiza con cautela el impacto de los populismos

Líderes políticos, inversionistas y empresarios mostraron hoy durante el Foro Estratégico Mundial una visión no catastrófica, pero tampoco positiva, del impacto global de los populismos, el "brexit" y la Presidencia de Donald Trump.

La conferencia de dos días de duración fue inaugurada hoy por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el presidente y jefe ejecutivo del Foro Económico Internacional de las Américas (IEFA, por su sigla en inglés), Nicholas Rèmillard.

Almagro señaló los peligros que la desigualdad y la exclusión representan para la democracia, que "es un proceso, no un fin", y puso como ejemplo el caso de Venezuela.

"Dominando el cambio, reavivando el crecimiento" es el lema de esta reunión que va a tratar de temas como la economía global, las finanzas, la innovación, el comercio, la energía, las infraestructuras y el desarrollo sostenible.

Según dijo a Efe Rèmillard, "la magia" de este foro está en las reuniones bilaterales, de las que hay más de 100 programadas.

El ex primer ministro paquistaní Shaukat Aziz, uno de los expositores de la primera sesión del foro, dijo ver con buenos ojos la llegada den un empresario a la Casa Blanca, pero advirtió que el "mundo real" es diferente al empresarial.

"El ADN de alguien de negocios es muy diferente, pero eso no es suficiente, debe implementar el cambio", aseguró Aziz (2004-2007) ante un auditorio colmado de representantes del sector público y privado de todo el mundo.

Aziz, quien dijo que hay que separar la campaña electoral de lo que es realmente gobernar, manifestó que la competitividad debe ser la norma que rija el comercio internacional y no las barreras.

Por otro lado, resaltó que la única amenaza del Gobierno Trump es "geopolítica" si no logra una estrategia común junto con Rusia y China, que "es realizable y posible".

A juicio del ex primer ministro, actulmente el "mayor déficit en el mundo es el liderazgo".

David Folkerts-Landau, directivo global del Deutsche Bank, también se mostró optimista del enfoque del mandato de Trump, al considerar que es necesario atender reformas del comercio internacional, la inmigración y la defensa.

"No podemos vivir con once millones de (inmigrantes) ilegales" en Estados Unidos, hay que buscar la forma de regular la situación en este país y en Europa, manifestó.

Para el economista alemán las consecuencias de los populismos "no son catastróficas, pero tampoco optimistas", al señalar que el riesgo que corre Trump es no acometer ese enfoque "en cuatro años".

Catherine Wook, fundadora de ARK Investment Management, sin embargo, manifestó que se viven "tiempos muy confusos" porque se "están utilizando las estadísticas del Viejo Mundo en el Nuevo Mundo, sin tener en cuenta el campo de la innovación".

Criticó que no se están teniendo en cuenta datos de las nuevas plataformas, como la robótica o la televisión por internet, que además resultan significativas a la hora de generar Producto Interno Bruto (PIB).

Lamentó que en el campo de la innovación en los Estados Unidos hay 5,5 millones de vacantes de trabajo porque no pagan suficiente o porque los candidatos no cumplen con los requisitos y señaló que no se deben devolver a sus países a inmigrantes preparados para estas labores.

Por otro lado, en Latinoamérica, donde los expertos señalaron que los populismos han retrocedido, el caso de Venezuela reluce como uno de los mayores retrocesos de la región.

El abogado, exministro y expresidente del Tribunal Superior de Brasil Nelson Jobim, ahora socio y miembro de la junta directiva de la compañía financiera brasileña BTG Pactual, señaló que el caso de Venezuela es una de las excepciones en una región que "ha dejado atrás el populismo" en los últimos años.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló por su parte que el "cambio ha sido constante e inevitable" en la región al dejar en el pasado "regímenes autoritarios y militares".

Sin embargo, lamentó que una "fallida democracia" haya llevado a Venezuela a una "completa dictadura" e indicó que es una advertencia sobre la "desigualdad" en la región.

"Venezuela es una democracia que se ha deteriorado a una completa dictadura, no hay reglas, no hay control del poder", aseguró .

Almagro aseguró que las democracias ahora son más fuertes, al ofrecer "mejores protecciones sociales y más economías integradas".

Sin embargo, lamentó que a pesar de este progreso, "el hemisferio se mantiene como una de las regiones de mayor desigualdad en el mundo".

Precisó que en la región hay desigualdad en la distribución de los ingresos, los bienes y los servicios y que persisten las injusticias.

"La forma como la democracia funciona es un diálogo sin odio", expresó por su parte Jobim, quien aseguró que las sentencias judiciales no construyen el futuro, sino mantienen el pasado en la mente, es solo represalias" en referencia a la corrupción en su país.