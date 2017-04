[Video] La fallida actuación de Justin Bieber cantando ‘Despacito’ junto a Luis Fonsi

Después de conocer el remix de la canción ‘Despacito’ de Daddy Yankee y Luis Fonsi junto al cantante canadiense Justin Bieber, se dio la oportunidad en el concierto, que Bieber estaba dando en Puerto Rico, para que por primera vez cantaran en vivo el gran éxito.

Pero esto no terminó como los “belieber” esperaban, pues el autor de “Baby” interrumpió la canción en la entrada de Daddy Yankee, artista que no estaba presente. En ese momento el canadiense le agradeció al puertorriqueño por haber grabado con él ese gran éxito; y también se disculpó por haber cortado la canción, ya que no domina las palabras en español.

Los asistentes tomaron esto de la mejor forma y Fonsi también, pues en su cuenta de Instagram agradeció a Bieber por la invitación al escenario.