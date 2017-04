A Ed Sheeran le hacen un tatuaje mal escrito a propósito

El problema de confiar en los amigos, y no en profesionales, para realizarse un tatuaje es que en ocasiones la experiencia puede acabar en desastre. Esa es una lección que Ed Sheeran tuvo que aprender por las malas cuando le pidió a la actriz Saoirse Ronan, la protagonista del vídeo musical de su tema 'Galway Girl', que le grabara el título de la canción en la piel. Desgraciadamente, la intérprete sufrió un pequeño lapsus ortográfico -que según Sheeran bien podría haber sido a propósito- y acabó escribiendo en tinta sobre la piel del cantante 'Galway Grill', tal y como él mismo ha revelado en su último concierto en Glasgow.

"Cuando estábamos rodando, se me ocurrió que podía hacerme un tatuaje escrito de su puño y letra que dijera 'Galway Girl', y que se viera desde su punto de vista. Pues en realidad lo que dice el tatuaje es 'Galway Grill'. G-R-I-L-L. Me ha tomado el pelo a lo grande. Es algo que aún no le había contado a nadie, pero en el fondo estoy bastante orgulloso de ella. Es el tipo de cosa que yo mismo haría", explicó el intérprete pelirrojo a todos sus seguidores desde el escenario durante su recital.

El único consuelo que le queda a la estrella de la música es que este último grabado pasará bastante desapercibido entre la amplia colección de tatuajes que posee, entre los que se encuentra uno de la Sagrada Familia de Barcelona en el estómago y otro de la cabeza de un león -a todo color- sobre su pecho.