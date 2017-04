Zion y Lennox se sienten cómodos en los "tiempos dulces" del reguetón

El puertorriqueño Lennox, del dúo Zion y Lennox, afirmó hoy que todo les va "viento en popa" desde que publicaron su último disco "Motivan2" y sienten que están viviendo los "tiempos dulces" del reguetón.

Gabriel Pizarro "Lennox" aseguró en una entrevista con Efe que los últimos meses han sido "súper buenos" para ellos gracias en parte a sus colaboraciones con artistas como CNCO y Wisin.

La última en llegar fue la participación en el nuevo sencillo del español Enrique Iglesias, "Súbeme la radio", que para la carrera de Zion y Lennox significó "un paso bien grande", según el intérprete.

El reguetonero describió con pasión el proceso de creación de una canción con la que, con toda probabilidad, sonará en las radios de todo el mundo durante este verano.

"Enrique se volvió loco con la canción y dijo que la quería para él, como sencillo", explicó Lennox, que junto a Zion accedió a participar en "Súbeme la radio" sin dudarlo y viajaron a Miami (Florida) para acabar de fraguar el tema.

Después de seis años de silencio, el dúo publicó su cuarto álbum de estudio, "Motivan2" (2016) cuyo mayor éxito, "Otra vez", al lado del colombiano J Balvin, suma más de 600 millones de reproducciones en YouTube.

"El reguetón es el nuevo pop", dijo Lennox, que consideró que el género ha cambiado mucho desde que ellos comenzaron en 2004, tiempos en los que "todo estaba cuesta arriba" y existían unos "prejuicios" sobre el reguetón que ahora ya se han superado, indicó.

Una parte "importante" de esta mejor percepción social del reguetón se debe, según uno de los más veteranos del estilo, en que el reguetón actual no pretende "degradar la figura de la mujer".

Lennox insistió en que ahora "todas las clases sociales y todos los artistas, hasta Justin Bieber", quieren cantar reguetón.

Precisamente, esta semana Bieber publicó la remezcla de "Despacito" de Luis Fonsi, no obstante Zion y Lennox hicieron el camino a la inversa llevando al territorio latino la canción "Shape of You" del irlandés Ed Sheeran.

El dúo Zion y Lennox estarán presentes la próxima semana en los Premios Billboard de la Música Latina, donde aspiran a tres galardones: Artista del Año (Dúo o Grupo), Artista del Año (Dúo o Grupo) del apartado "Latin Rythm Songs" y Artista del Año (Dúo o grupo) del apartado "Latin Rythm Albums".

"Ser finalistas ya es genial, pero ojalá nos llevamos los premios", dijo el boricua sobre la gala.

Además, el dúo también saltará al escenario para cantar en la ceremonia de entrega de los Premios Billboard de la Música Latina, que se celebrarán el próximo 27 de abril en el Watsco Center de la Universidad de Miami de Coral Gables, anteriormente conocido como el BankUnited Center.

Para esa noche, tienen preparada una actuación con "varias canciones" que Lennox prefiere mantener en secreto para sorprender a sus seguidores.

Zion y Lennox son dos de los artistas más veteranos del género y su salto a la fama se produjo en 2004 con "Motivando a la Yal", con el que despuntaron en ventas y además fueron escogidos como parte de la banda sonora del vídeojuego FIFA 2005.

En 2015, Zion sufrió un accidente que paralizó el lanzamiento de "Motivan2", un álbum que retomaron cuando el componente se recuperó.

Lennox afirmó que desde aquel momento su compañero Zion se convirtió en una persona "más tranquila" y "más cercana a Dios" y es consciente de que la vida le dio una "segunda oportunidad".

"Ahora está dándole con todo", aseguró el cantante, que definió a su compañero como "una de las personas más buenas de corazón que existen".