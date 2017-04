Marco Asensio y el papel de Rafa Nadal y Zidane

Marco Asensio (Palma de Mallorca, 1996). Su nombre corre como un reguero de pólvora este miércoles por toda Europa tras su nuevo festival futbolero ante el Bayern de Munich. Una noche del mes de diciembre de 2014 cambió su vida. Eran las 22 horas. Horacio Gaggioli, uno de los hombres que trajo a Leo Messi a España y agente de Marco, recibió una llamada inesperada en su móvil.

Madrid, 19 abr (EFE).- Marco Asensio (Palma de Mallorca, 1996). Su nombre corre como un reguero de pólvora este miércoles por toda Europa tras su nuevo festival futbolero ante el Bayern de Munich. Una noche del mes de diciembre de 2014 cambió su vida. Eran las 22 horas. Horacio Gaggioli, uno de los hombres que trajo a Leo Messi a España y agente de Marco, recibió una llamada inesperada en su móvil.

Era José Angel Sánchez. El director general del Real Madrid. La conversación fue directa y al grano. 'Queremos fichar a Marco'. Sin rodeos. Horacio había negociado hasta esa jornada con el FC Barcelona, en principio su destino más lógico por la insistencia previa. Pero alicaído el Barcelona, Asensio escuchaba ofertas del City, del United, del Roma y del Chelsea.

Con 17 años ya se echaba a sus espaldas el Mallorca y sus actuaciones eran un 'escándalo' cada semana. Mareado de tanto teléfono, Marco Asensio escuchó la oferta más esperada, la de su equipo de crío, el club donde jugaba Zidane, su gran ídolo cuyo póster le acompañó toda su adolescencia en la pared de su habitación.

Aquella misma noche, Asensio dio el sí al Real Madrid. Fue un acuerdo verbal, antes de cerrar todo formalmente un mes después. 3,9 millones de euros pagó el Real Madrid al Mallorca y una condición. Marco jugaría el resto de la temporada en el club mallorquín.

Sólo el tiempo puede dictar sentencia, pero Asensio podría convertirse en el fichaje más rentable de la historia del Real Madrid. El ratio coste / rendimiento no resiste comparación. Tiene un toque sutil en su pierna izquierda, este verano será la gran estrella de la Eurocopa sub '21 con la selección española.

Tiene sólo 21 años y un jugador es grande de verdad en el Madrid cuando cumple diez temporadas, como lo han conseguido ya Pepe y Marcelo. Y lo más importante. No da problemas. Si juega, bien. Si no, también. No protesta. Mira, escucha y calla. Es feliz en cualquier contexto.

Sin duda es clave la empatía y admiración que tiene Marco Asensio por Zidane, al que escucha y atiende como si fuera el alumno de un colegio infantil. Marco siempre suma, habla en la cancha, como dice su agente, su admirador número uno. Cuenta Horacio que a nadie le podría sorprender que algún día fuera Balón de Oro.

Pero, ¿Por qué siendo Marco Asensio un futbolista claramente con el ADN futbolístico del FC Barcelona, no fichó por el FC Barcelona?. Es un misterio aún, si bien la oferta era clara. 2,5 millones a la firma del contrato y otros 2 al Mallorca en el momento que debutara en el primer equipo en el Camp Nou. El Mallorca quería los 4,5 en la mano.

Finalmente, Marco recaló en el Madrid. Vivió feliz su cesión en el RCD Espanyol. En Barcelona, cumplió uno de sus sueños. Marco, como muchos de esos deportistas de élite de hoy en día, juega bien a todo. Asensio es también un gran tenista. Y en la edición del año anterior, acudió al Godó a ver a su idolatrado Rafa Nadal. Al final de uno de sus partidos, Nadal recibió a Marco Asensio y a su familia con total naturalidad en su vestuario.

Dialogó con Rafa y con Toni Nadal. Y por supuesto hablaron del Real Madrid. Esa pasión, es su denominador común. Otro mallorquín que triunfa en el Madrid y que en breve está llamado a liderar a la selección española de Julen Lopetegui.