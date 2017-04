Si el presidente de América está interesado, que me busque: Johan Arango

Johan Arango, mediocampista de Independiente Santa Fe es una de las herramientas esenciales para Gustavo Costas.

Es por eso que el jugador hace parte de la nómina titular del equipo, para enfrentar a Santos de Brasil en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Acerca de su regreso al once inicial el jugador dijo: "Estoy muy contento por volver, y volver a pisar la cancha", así mismo el mediocampista se refirió a lo que el estratega argentino le pide, "me pide más dinámica y mas tenencia de la pelota, me pide que me divierta".

Acerca de un interés de América, Arango despejó dudas, "Si el está interesado en mi, pues que me busque".