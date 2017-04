Carolina Marín: "Este año quiero el Europeo, el Mundial y volver al número 1"

La campeona olímpica de bádminton Carolina Marín afirmó que sus objetivos de este año 2017 son "el Europeo, el Mundial y volver al número 1" del ránking de mejores jugadoras.

"Quiero ganar todo, Europeo, Mundial y volver al número 1, pero va a estar complicado", declaró Marín a EFE durante el acto de presentación del acuerdo de patrocinio alcanzado con la cadena Meliá Hotels International.

En el último mes y medio, la deportista onubense ha perdido tres finales consecutivas en los Abiertos de Alemania, Malasia y Singapur, pero está "con confianza de conseguir muchos más títulos".

"Hago un balance positivo de estos primeros meses, desde enero entreno al cien por cien y ha vuelto la Carolina de los Juegos", dijo en referencia a la lesión sufrida tras Río 2016, donde ganó la medalla de oro.

Marín es actualmente segunda en el ránking de la federación internacional, actualizado el día 13 de abril.

Con el objetivo de "volver al número 1" durante este 2017, Marín afirmó que su principal meta a corto plazo es el próximo Europeo, título que ya ha ganado en dos ocasiones y que esta edición se celebra en Kolding (Dinamarca) entre los días 25 y 30 de abril.

"Después quiero ganar algún Super Series y el Mundial", comentó sobre la máxima competición internacional que se disputa del 21 al 27 de agosto en Glasgow (Reino Unido).

Ya en 2018, la doble campeona del mundo tendrá la oportunidad de competir en el Europeo de bádminton que se celebrará en su ciudad natal, Huelva, algo que le resulta "muy emocionante" por el hecho de jugar delante de su "familia, afición y de toda España".

Con tan solo 23 años y un oro olímpico, Marín no duda de que estará en los próximos Juegos. "Si no me lo impide ninguna lesión, por supuesto que estaré en Tokio 2020", concluyó.