El Atlético pone fin al milagro del Leicester, destaca la prensa inglesa

La prensa inglesa asegura este miércoles de forma unánime que el Atlético de Madrid puso fin al "milagro" del Leicester en la Liga de Campeones y destaca que el conjunto de Craig Shakespeare se despide de la competición con la cabeza alta.

"El final del sueño del Leicester en la Champions League", titula el diario The Times en su portada en la sección deportiva, junto a una imagen de Jamie Vardy lamentando una ocasión fallada.

"Los 'Foxes' se despiden luchando mientras los españoles siguen en el torneo en un partido de Liga de Campeones eléctrico", publica por su parte el Daily Telegraph.

El matutino, que titula "El final del sueño", acompaña su portada de deportes con una fotografía del argelino Riyad Mahrez visiblemente decepcionado tras el partido.

"Un Leicester valiente llega al final de la aventura europea", titula por su parte The Guardian, que elogia el espíritu de lucha de ambos conjuntos en la eliminatoria.

El tabloide The Sun hace un juego de palabras en su portada de deportes y publica: "AtletiKO", acompañado de una instantánea de Vardy tras marrar una oportunidad de gol. "Mala suerte para unos valientes 'Foxes' que despiertan de su sueño", apunta.

Por su parte, los matutinos Daily Mirror, Metro, Daily Star y Daily Express hacen un juego de palabras con el nombre de Saúl Ñíguez, autor del único tanto del Atlético de Madrid anoche (1-1).

"Saul over" (juego de palabras con 'It's all over', 'Se acabó'), publican los cuatro diarios, que destacan que, aunque el Leicester "presentó batalla, el Atlético les despertó de su sueño europeo".