El Celta defiende gol de ventaja en 90 minutos que lo separan de la historia

El poderío ofensivo del Genk pondrá a prueba la mínima ventaja del Celta de Vigo (3-2) en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League, en un duelo que se espera de alta intensidad en el Luminus Arena, donde el conjunto dirigido por Eduardo "Toto" Berizzo buscará entrar en la historia del club.

Es el asalto definitivo a las semifinales, ronda que nunca alcanzó el equipo vigués en una competición continental. Lo rozó en tres ocasiones con el "EuroCelta" que lideraban los rusos Mostovoi y Karpin pero el Olympique de Marsellla, Lens y Barcelona lo evitaron.

Ahora el oponente es el rejuvenecido Genk que dirige Albert Stuivenberg, un equipo tan débil en defensa como feroz en ataque. En las bandas tiene dos puñales; por el centro, donde destaca el español Pozuelo, jugadores de mucha calidad; y arriba un "tanque" llamado Samatta que creó numerosos problemas a la defensa del Celta en el partido de ida.

Son suficientes recursos para que los chicos de Berizzo no se sientan favoritos. Pero no los únicos. El Genk está invicto este curso en su estadio, con un balance de siete victorias y un empate. Y en la mente de muchos celtistas todavía está el palo vivido en Mendizorroza, donde un gol de Edgar Méndez en el minuto 82 privó a su equipo de jugar una nueva final de la Copa del Rey, después de que en Vigo no pasase del empate sin goles ante el Alavés.

Infalible en las anteriores dos eliminatorias, en las que doblegó a domicilio al Shakthar Donestk y al Krasnodar, el Celta se agarra a su pegada para evitar otro bofetón. La Europa League es desde la decepción de Vitoria el gran objetivo de la temporada. Por ello, Berizzo volverá a alinear su once de gala después de la rotación masiva en Los Cármenes.

Del equipo que formó ante el Granada sólo repetirá el portero Sergio Álvarez. Los diez restantes serán los mismos que jugaron el choque de ida. Hugo Mallo, Cabral, Fontás y Jonny estarán en la defensa. Radoja aportará el músculo al centro del campo; Tucu Hernández y Wass la creatividad.

En la banda izquierda se mantendrá Pione Sisto, con Aspas pegado a la derecha y el sueco John Guidetti como hombre más adelantado. Los tres marcaron en el primer combate. Su reto ahora es repetir en Genk para no fiarlo todo a una defensa a la que le espera uno de los exámenes más exigentes del año.

El Genk mantiene la esperanza de remontar en el Luminus Arena el 3-2 cosechado hace una semana en Balaídos en un partido muy abierto y marcado por los errores defensivos de ambos clubes.

"Concedimos tres goles, pero aún tenemos la clasificación en nuestras manos", resumió el defensa Omar Colley , quien consideró que en el duelo con el Celta los suyos estuvieron "bien organizados, pero a veces estas cosas pasan" ante un conjunto como el vigués, que "es un equipo con mucha experiencia".

Los belgas, como los gallegos, llegan a la cita de Liga Europa con el ánimo renovado tras una contundente victoria durante el fin de semana, con goles del ucraniano Ruslan Malinovskiy, el gambiano Omar Colley y el ghanés Bennard Kumordzi.

En la última jornada liguera, el Genk ganó 0-3 al Courtrai en el play-off de final de temporada liguera, lo que le refuerza como líder de su grupo en la fase definitiva del campeonato belga tras finalizar la fase regular del torneo doméstico en la octava posición.

Los de Albert Stuivenberg, que en fase de grupos superaron al Rapid Viena austríaco, al Sassuolo italiano y al Athletic Club de Bilbao, se deshicieron en dieciseisavos de final del Astra rumano y en octavos del también belga Gante.

El Genk, que suele plantarse con un 4-3-3 como dibujo táctico, es un conjunto repleto de extranjeros, sin internacionales de las selección absoluta de Bélgica y con el veterano central Thomas Buffel (36 años) como referencia.

Se trata del equipo más joven de su país, con una media de edad de 22,6 años y con sólo dos jugadores nacidos antes de 1991 (el ya mencionado Buffel y el ghanés Bernard Yao, de 32 años).

El duelo continental, ante unos 26.000 espectadores, será la oportunidad tanto para el Genk como para el Celta de llegar por primera vez a las semifinales de una gran competición de la UEFA.

- Alineaciones probables:

Genk: Ryan; Castagne, Brabec, Colley, Uronen; Malinovskiy, Berge; Boëtius, Pozuelo, Trossard; Samatta.