Santa Fe busca el liderato del grupo 2 ante el histórico Santos

Independiente Santa Fe se enfrentará este miércoles, en Bogotá, al Santos con la mira puesta en los tres puntos que le permitan instalarse en la cima del Grupo II de la Copa Libertadores, que de momento es liderado por los brasileños con cuatro.

El Santos acusa las bajas del lateral Zeca y del delantero Rodrigao, excluidos de la delegación por motivos médicos. Tampoco estará, por disposición del técnico Dorival Júnior, el defensa Cléber, que no ha podido justificar las razones por las que el equipo pagó por él 2,3 millones de dólares.

Se espera que Dorival utilice en algún momento del partido a los colombianos Jonathan Copete y Vladimir Hernández, que se adaptan bien a la altura de Bogotá (2.600 metros sobre el nivel del mar).

Santa Fe, en cambio, el técnico argentino Gustavo Costas puede echar mano de la nómina que le garantiza armar un equipo a su acomodo para buscar la victoria.

Costas y sus dirigidos no olvidan que su obligación es ganar porque las diferencias en el grupo no son amplias. El Santos es primero con cuatro puntos, seguido del Santa Fe y el The Strongest boliviano, cada uno con tres enteros, y es último con un punto el Sporting Cristal de Perú.

"Hoy los brasileños aparte de ser buenos jugadores le agregaron fuerza, lucha y pelea a su fútbol. Vimos a Botafogo contra Nacional y no parecía un equipo de Brasil. Santos está pasando por un buen momento y el partido será durísimo como todos los de la Copa Libertadores", ha dicho Costas.

Por lo visto en las horas previas al partido, Costas tendrá como uno de los ejes del equipo al argentino Jonathan Gómez, que anda de romance con el gol.

Otro fijo en el equipo es el centrocampista Johan Arango, quien ha logrado darle solidez al equipo y tiene facilidad para llegar al gol.

En Copa Libertadores, Santa Fe, de local, se ha enfrentado a brasileños en seis ocasiones con un balance de dos victorias, tres empates y una derrota.

El encuentro más reciente fue en 2016, cuando el Corinthians llegó a Bogotá y se llevó un punto luego de empatar 1-1 en El Campín.

Los jugadores santafereños han pedido a su afición apoyo para este crucial lance y esperan que no haya vacíos en las gradas de El Campín.

- Alineaciones probables

Santa Fe: Leandro Castellanos; Juan Daniel Roa, José Moya, Héctor Urrego, Dairon Mosquera; Baldomero Perlaza, Yeison Gordillo, Jonathan Gómez; Johan Arango: José Adolfo Valencia y Dennis Stracqualursi.

Entrenador: Gustavo Costas.

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz, Jean Mota; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique y Ricardo Oliveira.

Entrenador: Dorival Júnior Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: El Campín