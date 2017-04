Gabi: "Nos falta esa guinda: llegar a la final de Champions y ganarla"

Gabi Fernández, capitán del Atlético de Madrid, aseguró este martes, después de sellar la clasificación para semifinales de la Liga de Campeones, que "hay que darle valor" a lo que están consiguiendo, pero remarcó que todavía les falta "esa guinda, que es llegar a la final y ganar el título".

"Estoy muy feliz", dijo un visiblemente satisfecho Gabi en los pasillos del King Power Stadium tras el duelo con el Leicester City (1-1). "Hay que darle valor y estar orgulloso de lo que estamos consiguiendo porque las oportunidades en este deporte nadie te las regala. Y nosotros las estamos consiguiendo a base de orgullo, a base de trabajo, a base de ambición", agregó.

El conjunto entrenado por el argentino Diego Simeone y capitaneado por Gabi arañó este martes en Leicester un empate 1-1 que hizo bueno el 1-0 de la ida para reservar su billete para la penúltima ronda de la competición por tercera vez en los últimos cuatro años.

"Tres semifinales en cuatro años habla muy bien del trabajo del equipo. Esperemos seguir en esta línea mucho tiempo, aunque sabemos que es difícil. Creo que está al alcance de muy pocos equipos; los Real Madrid, Barcelona, Bayern de Múnich son los equipos que siempre están ahí y nosotros nos estamos metiendo entre ellos", señaló el centrocampista madrileño.

"Eso habla bien del trabajo del equipo. Sin embargo, tenemos que tener la humildad de siempre: cada vez que intentemos compararnos con equipos con mayor presupuesto estaremos cayendo en la trampa", apuntó.

"Estaba claro que el Leicester no se iba a dar por muerto nunca, no ha bajado la cabeza y por eso hay que darles la enhorabuena por la Champions que han hecho. Es digno de admirar. El equipo que no sufra en la Liga de Campeones no merece estar aquí", subrayó.

Gabi quiso también elogiar el trabajo del uruguayo José María Giménez, que hoy jugó de centrocampista, y recalcó la importancia de los futbolistas con menos minutos en este tramo final de campaña.

"Hoy a Giménez le ha tocado un equipo muy complicado. Y el otro día fue a Nico (Gaitán), a Thomas (Partey); aquí el que entra tiene las ideas muy claras y eso hace que el nivel del equipo sea mucho mayor. Esperemos que toda la gente que no haya tenido minutos y ahora tenga que aportar lo haga para seguir a este nivel", prosiguió.

Preguntado sobre si tenía preferencia en semifinales, Gabi dijo que "cualquier rival va a ser muy complicado" en esta instancia, al tiempo que añadió que "si pasa el Barcelona le dará mucho más valor" a lo que hace el Atlético.

"Ahora me pido estar en la final. Cualquier rival que nos toque ahora va a ser muy complicado. Ojalá pase mañana el Barcelona. Eso dará mucho más valor a lo que hacemos, con tres equipos españoles en semifinales. Y si no, el equipo que nos toque será muy complicado", continuó Gabi.

"Cada día nos sentimos un equipo más grande. A base de trabajo, el equipo se va consolidando entre los grandes. Está claro que equipo grande es el que gana títulos, y nosotros lo estamos consiguiendo. Nos falta esa guinda: llegar a la final de la Champions y ganarla. Poquito a poco, y con la humildad de siempre, intentaremos conseguirlo", concluyó el capitán atlético.