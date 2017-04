Zidane: "A lo mejor el Bernabéu no pita más a Cristiano"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró tras un nuevo triplete de Cristiano Ronaldo en cuartos de final de la Liga de Campeones, para eliminar al Bayern y dar el pase a semifinales, que "a lo mejor el Bernabéu" no le "pita más".

"Cristiano es un jugador magnífico, la manera en la que marca y está en partidos claves. Se dice que está mal cuando no marca y se le critica, pero sabes que cuando llega un momento importante siempre está ahí. Muy pocos jugadores son capaces de hacer lo que él. Lo sabemos todos", manifestó en rueda de prensa.

"A lo mejor no le van a pitar más pero esto es el Bernabéu y puede pasar de vez en cuando y él lo sabe. Está tranquilo, lo que hoy ha hecho es lo que tiene que hacer; porque al final es en el campo donde se muestra lo que él tiene y que tienen pocos. En momentos clave está ahí y mete tres goles. El público le agradecerá todo lo que ha hecho en el Real Madrid", añadió.

No dio importancia Zidane a algún gesto que realizó el delantero portugués a la grada del Bernabéu. "Son cosas que pueden pasar por la tensión y el esfuerzo". Y se mostró convencido de que nadie recordará nada que no sean los goles de Cristiano. "No le van a reprochar nada, son cosas que pasan y quedan ahí. Hay que sacar lo positivo. Él contesta en el campo y ha metido cinco goles en dos partidos al Bayern".

En su análisis del partido, el técnico madridista aseguró que el Real Madrid es el justo ganador de la eliminatoria. "Marcar seis goles en dos partidos te hacen merecerlo. En los dos partidos merecimos pasar. En el fútbol no hay suerte y hemos ganado los dos".

"Ha sido un partido muy igualado pero al final conseguimos un buen resultado, creo que merecido y podemos decir que este año hemos jugado contra el mejor equipo. El de hoy ha sido el partido más difícil. Es una clasificación merecida tras marcar seis goles", opinó.

Destacó el "esfuerzo enorme de todos" sus jugadores y señaló clave tener la "cabeza fría" después de tener "muchas ocasiones de marcar en la primera parte" y "sufrir" ante un gran rival.

"Quería ser entrenador para vivir estos partidos que viví como jugador con muchas emociones, pensaba en revivirlas como entrenador", concluyó feliz por el pase a semifinales.