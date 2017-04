Hidalgo dice que París no sería candidata a JJOO sin la Agenda 2020 del COI

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, reconoció hoy que dudó si mantener la candidatura de su ciudad para organizar los Juegos Olímpicos de 2024, pero que la Agenda 2020, el programa de reformas del Comité Olímpico Internacional (COI), la convenció para seguir.

"Tuve dudas antes de decir 'venga, vamos' con esta candidatura, (pero) me convenció la Agenda 2020. Si en diciembre de 2014 el COI no llega a adoptarla, acaso París no hubiese sido candidata. Pero lo hizo, y eso me dio confianza", señaló la alcaldesa en una entrevista con Efe.

Para la alcaldesa, la hoja de ruta que marcó el COI para el futuro demostró que en ese organismo "hay una comprensión de que los Juegos hoy tienen que ser útiles al deporte, claro, pero también a las sociedades".

La candidatura francesa, que se jugará con Los Ángeles (EEUU) albergar los Juegos Olímpicos de 2024, estará "alineada" con el Acuerdo de París sobre el Clima, y para ello Hidalgo pidió a la organización WWF que colabore con el comité organizador.

"Con el motor que es París y el acelerador que son los Juegos podemos ir mucho más lejos en el tema medioambiental", consideró Hidalgo.

También cree la alcaldesa que la Agenda 2020 incidirá de forma positiva en asuntos como los refugiados o la economía social y solidaria, donde el premio Nobel de Economía Mohamed Yunus está ofreciendo su asesoramiento.

"Traemos todas las garantías, porque yo no quiero que tengamos elefantes blancos", respondió interrogada por la experiencia de Río de Janeiro con algunas de las instalaciones que albergaron los últimos Juegos y que han caído en el desuso.

Insistió en que dentro de París todas las instalaciones ya están listas para su uso, por lo que las nuevas construcciones se levantarán sobre todo en Seine Saint-Denis, al norte de la capital.

"Es el departamento más joven de toda Francia y el más cosmopolita. A estos jóvenes hay que darles oportunidad y los Juegos pueden ser esta oportunidad, donde hay que acelerar y transformar es ahí", añadió.

Dentro de la Ciudad de la Luz, se prevé "el beach volley a los pies de la Torre Eiffel, que será increíble, el tiro con arco en los Inválidos también, la esgrima y el taewkondo en el Grand Palais, el decatlón por el Sena...", explicó, aunque la piscina, la única gran infraestructura que falta, se construirá en Seine Saint-Denis, al lado del Estadio de Francia.