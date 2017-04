Shakespeare: "El Atlético tiene calidad para ganar la Liga de Campeones"

El entrenador del Leicester City, Craig Shakespeare, aseguró este martes, después de caer en cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, que el conjunto madrileño "tiene calidad para ganar el torneo".

"No han tenido suerte en las últimas finales, pero han demostrado que tienen calidad para ganar el título. Han eliminado a grandes rivales en semifinales y pueden ser campeones", señalo Shakespeare en la rueda de prensa posterior al choque.

El Atlético, que araño un empate 1-1 en el King Power Stadium, selló su pase a semifinales de la máxima competición continental por tercera vez en los últimos cuatro años.

"Como es normal, estoy decepcionado por la eliminación, pero al mismo tiempo muy orgulloso de mis jugadores. El Atlético es un grandísimo equipo y nos vamos después de caer ante uno de los mejores. Mis futbolistas están dolidos, pero deberían estar también orgullosos. Su actitud fue excepcional, aunque nos faltó ese plus", indicó el técnico.

"Sabíamos el desafío que teníamos ante nosotros. Después del partido de ida sentimos que estábamos todavía vivos en la eliminatoria y hoy hemos muerto en la orilla", lamentó.

Shakespeare, que tomó las riendas del equipo el pasado mes de febrero tras la destitución de Claudio Ranieri y termina contrato a final de temporada, confía en que sus jugadores "quieran más" y "luchen por volver a la Liga de Campeones".

"Espero que los futbolistas quieran mas. Tanto ellos como todos en el club deberían estar orgullosos de lo que han logrado. Pero también deberían querer más. Los jugadores buscan jugar al más alto nivel y la Liga de Campeones lo es", señaló.

Preguntado sobre su continuidad en el King Power Stadium más allá de la presente temporada, Shakespeare insistió en que no está en su mano, pero que está dispuesto "a sentarse a hablar antes de que termine el curso".

"Lo he dicho muchas veces: no está en mi mano, sino en la del club. A final de temporada hablaremos, aunque estoy contento si nos sentamos a negociar antes. He disfrutado al máximo la experiencia y la Liga de Campeones", sostuvo.

"Hoy nos hemos enfrentado a uno de los mejores entrenadores del mundo y a uno de los mejores equipos del mundo. Ha sido una gran experiencia, pero ahora es hora de reflexionar y pensar", agregó Shakespeare.