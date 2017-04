Escándalos, demandas y una orden de arresto: las sombras en la exitosa carrera de Luis Miguel, el "Sol de México"

Martin Bernetti/AFP

Luis Miguel enfrenta una orden de arresto inmediato en California, EE.UU.

Un domingo por la tarde, en el que entonces era el programa de televisión más popular de México, apareció en la pantalla un niño delgado, de pelo rubio y ojos azules.

Con un ajustado pantalón blanco, botas altas, chaqueta roja brillante y una vistosa medalla de oro al cuello, el chico, de 12 años, empezó a cantar con voz aguda, infantil.

Era el 23 de enero de 1982. El niño cantante se llamaba Luis Miguel. Su debut en "Siempre en Domingo", el único programa musical que se transmitía en todo el país, fue visto por decenas de millones de personas.

Así empezó la carrera de uno de los cantantes más populares y exitosos de México y América Latina, conocido desde el primer momento como "El Sol".

En 35 años de carrera , Luis Miguel ha vendido más de 100 millones de discos, ganó 10 premios Grammy y 3 Antorchas de Plata en Viña del Mar; además filmó dos películas y cantó con artistas internacionales como Frank Sinatra.

Pero lo que se conoce de su vida privada, y recientemente algunos líos judiciales, no es tan luminoso.

La actriz y cantante mexicana Aracely Arámbula es madre de dos hijos de Luis Miguel.

En los últimos años el cantante ha estado envuelto en polémica, después de abandonar conciertos y cancelar presentaciones o giras internacionales.

Varios medios publicaron imágenes del cantante –quien tiene pocas apariciones públicas- donde aparece con sobrepeso e incluso en aparente estado de ebriedad .

Algunos periodistas afirmaron que "El Sol" tenía problemas de salud.

El último escándalo es la orden de una jueza de Los Ángeles para detenerle y presentarlo ante la Corte de California.

El artista está acusado de desacato por negarse a comparecer en los tribunales estadounidenses, donde enfrenta una querella de su exrepresentante William Brockhaus.

El antiguo mánager del cantante reclama US$1,4 millones por honorarios no pagados e incumplimiento de contratos.

El juicio se suma a otras demandas en su contra, la más conocida la promovió el cantante mexicano Alejandro Fernández.

Vida marcada

Luis Miguel Gallego Basteri, el nombre real del artista, es un personaje enigmático.

Varios pasajes de su vida han sido difíciles y quienes han escrito del artista aseguran que marcaron su personalidad y carrera.

Su madre, la modelo italiana Marcela Basteri, se separó de la familia cuando el artista y sus hermanos Alejandro y Sergio eran niños .

Los chicos fueron criados por su padre, el cantante español Luis Gallego Sánchez, quien durante los primeros años manejó la carrera de Luis Miguel.

El cantante es uno de los más populares de América Latina.

Basteri desapareció en 1986 cuando viajó de Pisa, Italia, a Madrid según refiere el periodista Javier León en su libro "Luis mi Rey".

Desde entonces no se sabe nada de ella. Algunos medios especializados en espectáculos aseguran que "El Sol" contrató en varias ocasiones investigadores privados para localizarla, sin éxito.

El cantante nunca se ha referido públicamente al tema, aunque algunos como la periodista Claudia de Icaza dicen que la separación familiar ha sido una influencia poderosa en su vida.

La comunicadora escribió en 1994 el libro "El gran solitario", una biografía no autorizada de Luis Miguel, donde afirma que la relación del artista con su padre siempre fue conflictiva .

Luis Miguel no suele hablar de asuntos personales.

De hecho, Gallego Sánchez dejó de representar a su hijo en 1989, cuando éste contrató a una agencia independiente para administrar su carrera.

En un extenso artículo publicado en agosto de 2016, la revista Vanity Fair señala que Luis Miguel padeció algunos excesos de su padre, quien solía llevarlo a fiestas que duraban hasta 3 días .

El cantante, por cierto, demandó por daño moral a la periodista De Icaza, pero después de 3 años de litigio el fallo de los tribunales no le favoreció.

Misterios

Casi todo lo que se conoce del artista es lo publicado en libros o medios especializados, porque Luis Miguel no suele hablar de asuntos personales.

Eso le confiere una dosis de misterio a su vida privada. Un ejemplo es su primera hija, Michelle Salas, quien nació en 1989 cuando el cantante tenía 19 años de edad. La madre de la chica, Stephanie Salas, tenía 18.

Durante casi dos décadas el tema se mantuvo como un rumor que aparecía cuando "El Sol" obtenía algún reconocimiento o iniciaba una nueva gira exitosa.

Hasta 2005, cuando Michelle confirmó a la revista Quién que su padre es el famoso artista.

En 35 años de carrera, el artista ha vendido más de 100 millones de discos.

"Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo", declaró en ese entonces.

"No le pido una vida, sólo quiero que me d é 5 minutos para que me explique sus razones. Que me diga que pasó y ya" , añadió.

En ese momento se supo que Luis Miguel había hablado pocas veces con su hija e incluso dejó de verla durante 6 años.

En 2008, se reencontraron. Para ese momento el cantante ya tenía 2 hijos pequeños con la artista Aracely Arámbula, de quien luego se separó.

¿Feliz cumpleaños?

Desde su debut en 1982, cuando interpretó su primer éxito llamado "1+1=2 enamorados", la carrera de Luis Miguel fue en ascenso.

Pero en los últimos años ha sufrido algunos tropiezos. En 2015 canceló 4 conciertos para promocionar su disco "Déjà Vu".

La cantante estadounidense Mariah Carey y Luis Miguel mantuvieron una relación amorosa de tres años, a fines de los 90.

Y en 2016 canceló de nuevo todas sus presentaciones, incluso las que se reprogramaron para reponer los encuentros suspendidos el año anterior.

Ese fue sólo uno de sus problemas. Ese mismo año se supo que fue demandado por Warner Music México, por no pagar un préstamo de US$3 , 6 millones .

Y después el cantante Alejandro Fernández empezó un litigio judicial, porque Luis Miguel no cumplió con una serie de conciertos que realizarían juntos en México, Estados Unidos y Centroamérica.

En marzo pasado se publicó en varios medios que el artista fue obligado a desalojar una mansión en Bel-Air, California, por no pagar 4 meses de renta .

Hace unos días se anunció que, tras una ausencia de 36 meses de los escenarios, Luis Miguel festejaría "a lo grande" sus 35 años de carrera y 47 de vida.

Pero a su cumpleaños, este 19 de abril, el regalo no parece ser el que esperaba:

Una orden de arresto inmediato eclipsó el festejo de "El Sol" .