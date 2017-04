Piel de pescado, el remedio para combatir las quemaduras

Adriana Gomes, de 41 años, preparaba un arroz cuando el agua hirviendo cayó sobre su muslo. Los médicos le hablaron entonces de la piel de tilapia, de color grisáceo, textura brillante y con marca de las escamas.



"Me dio asco, no creía en eso y tenía miedo porque no lo conocía. Pero los resultados fueron muy rápidos", cuenta Gomes.



La brasileña ya había sufrido otra quemadura en el pie años atrás, pero entonces fue tratada con pomada sulfadiazina de plata, un método curativo usado en la mayoría de pacientes con este tipo de lesiones en Brasil.



"En 2010 la quemadura fue menor y pasaron dos meses para que se curara. Esta vez fue mucho más rápido", precisa.



Las investigaciones con la tilapia comenzaron en 2011, cuando el cirujano pernambucano Marcelo Borges descubrió que tan solo el 1 % de la pielde este pez de agua dulce proveniente de África era utilizado para la elaboración de productos artesanales.



A partir de ahí, Borges y el también cirujano plástico Edmar Maciel formaron un equipo junto con otros médicos con el fin de estudiar los beneficios de la piel y registrar el producto en la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).



Y es que a diferencia de Europa o Estados Unidos, recuerda Maciel, en Brasil no existe ningún tipo de piel animal registrada en Anvisa y disponible en el sistema público de salud para pacientes con quemaduras.