Ejército removerá de sus cargos a tres coroneles envueltos en escándalo

Los coroneles José Antonio Siabato Patiño, jefe de Estado Mayor de la Primera Brigada del Ejército, y el Coronel Antonio Zaraza, comandante de la Brigada N. 1, serán removidos de sus cargos en las próximas horas. Esa será una decisión que tomará el Comando Central del Ejército, mientras avanza la investigación interna disciplinaria que busca determinar si realmente estos dos oficiales están involucrados en hechos irregulares al interior de la institución, si metieron mujeres a guarniciones militares, si exigieron dinero a sus subalternos para contratar a estas damas y si cometieron otros excesos al interior de la institución.

También será separado de su cargo el coronel Fredy Waltero, el comandante del Batallón de Servicios de la Primera Brigada, quien a través de un mensaje de voz que difundió en WhatsApp denunció a sus dos colegas coroneles.

“Se han presentado muchas novedades, quieren hacerlo corromper a uno pidiendo dineros para pagar novias, asignar vehículos, pagar cuatro millones mensuales a la novia de un comandante de una brigada para que trabaje acá, hacer muchos ‘chuecos’. Me paré en la raya ante el Comandante de la Brigada y Jefe de Estado Mayor (….) Nadie me conoce por ladrón y no voy a robar para otro (…) Yo creo que en este momento voy para la civil, pero me voy con dignidad, quiero que sepan eso. Tengo unos hijos y les he demostrado qué es la honradez. Salgo crucificado porque me paré en la raya al jefe del Estado Mayor que me pidió plata, a un comandante de brigada deshonesto, donde trae la amante, la trae a casa fiscales donde hay niños (…)”, dijo en su mensaje de voz este oficial.

Por ahora, los tres coroneles no saldrán del Ejército, pero serán separados de sus cargos y enviados a oficinas en Bogotá para blindar y dar mejores garantías a la investigación.