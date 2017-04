Más de 60.000 madres comunitarias acudirán a la tutela en busca de prestaciones sociales

Son más de 60.000 madres comunitarias de todo el país que tendrán que acudir a la tutela como un recurso legal para que la justicia reconozca sus derechos a la pensión, así lo aseguró el abogado Juan Pablo Mantilla quien representó a las 106 madres comunitarias que ganaron parte de la sentencia T-480.

"Las madres que no demandaron deberán acudir a los reclamos respectivos porque en Colombia funciona la jurisdicción rogada, es decir, si yo no pido algo no me lo conceden", señaló el abogado y añadió que "deben acudir a las respectivas autoridades, inicialmente lo harán ante el ICBF, luego ante los jueces de la República con las acciones pertinentes".

Dijo que las madres comunitarias del sindicato Sintracihobi buscarán los caminos jurídicos en compañía de sus abogados "en aras de que a cada una de las madres comunitarias del país se les reconozca su derecho a la pensión".