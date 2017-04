Funcionaria de la Casa Blanca confirma encuentro informal entre Trump, Uribe y Pastrana

"Los dos expresidentes eran los invitados de un miembro de Mar-a-Lago este fin de semana, y hubo una breve conversación y un apretón de manos (con Trump)", dijo a Efe una funcionaria de la Casa Blanca, que pidió el anonimato.



La fuente no quiso hablar sobre el contenido de la conversación, al ser preguntada sobre si Trump conversó con los exmandatarios sobre la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Pastrana (1998-2002) fue el primero en informar de la reunión este sábado en su cuenta oficial de Twitter, en la que escribió: "Gracias a @POTUS @realDonaldTrump por la cordial y muy franca conversación sobre problemas y perspectivas de Colombia y la región".



Según la FM Radio de Colombia, el encuentro se produjo la tarde del viernes pasado, mientras que la cadena de televisión CNN en español aseguró que no hubo una reunión formal, sino apenas un breve saludo en los pasillos de Mar-a-Lago, donde Pastrana se encontraba comiendo con un grupo.



La versión de la Casa Blanca confirma el carácter informal del encuentro, que ha incomodado al Gobierno de Colombia por producirse antes de que Trump se reúna con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, una cita sobre la que hay rumores de que podría producirse en mayo.



El secretario general de la Presidencia colombiana, Alfonso Prada, reaccionó este lunes en una declaración televisada al encuentro en Mar-a-Lago, y confió en que la cita "no haya sido utilizada para hablar contra Colombia ni contra el Gobierno".



"Y que se respete la tradición colombiana eterna en la que el trámite de las relaciones internacionales siempre está en cabeza del jefe del Estado, del Gobierno nacional", subrayó Prada.



El expresidente Uribe (2002-2010), que fundó el opositor partido Centro Democrático, ha sido un duro crítico del Gobierno de su sucesor, Santos, en especial en todo lo que tiene que ver con el proceso de paz con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).



El expresidente Pastrana también ha manifestado su rechazo al acuerdo de paz, y coincide con Uribe en que ha sido ventajoso para las FARC.