La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, convoca elecciones generales anticipadas el 8 de junio May pedirá al parlamento que apruebe la convocatoria para los comicios, que estaban previstos para el año 2020. May asumió el cargo en julio de 2016, tras la renuncia de su antecesor David Cameron al perder el referendo sobre el Brexit.