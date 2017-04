Cartes se ratifica en no presentarse a elecciones "por ninguna vía ni forma"

El presidente paraguayo, Horacio Cartes, ratificó hoy en un mensaje su decisión de no presentarse a la presidencia en las elecciones de 2018 "por ninguna vía ni forma", en alusión al proyecto de reelección que tiene dividido al país y que dejó un muerto y actos de violencia a finales de marzo.

"Agradezco el apoyo de mi partido y me honra su pedido por mi candidatura, pero reitero que no buscaré la reelección en las próximas elecciones. No asumiré, por ninguna vía ni forma, la candidatura a la Presidencia del Paraguay por el periodo 2018-2023", dijo el mandatario en Facebook.

Añadió que el debate sobre ese proyecto "ha sido llevado con las acciones de algunas personas interesadas hacia la división y está lastimando no solo a instituciones del Estado, sino a todo el pueblo paraguayo. No podemos continuar así".

Cartes recordó que propuso establecer una mesa de diálogo para llegar a "una solución de forma civilizada y lograr acuerdos", y se refirió a los líderes políticos opuestos al proyecto de reelección al pedirles "grandeza, serenidad y por sobre todo, el regreso a una postura de diálogo".

"Nuestro país merece líderes que dejen atrás intereses mundanos. Los invito a buscar en armonía y con responsabilidad, soluciones por el bien de todos los paraguayos. La patria nos está esperando. Hay mucho por hacer para seguir creciendo y muchos logros por sostener y acrecentar", dijo Cartes.

Su "compromiso con la patria continúa incluso más fuerte -agregó-, y desde el lugar que me toque, voy a seguir trabajando y seguir empujando por lograr el país que los paraguayos nos merecemos"

El mensaje se emitió después de que por la tarde se divulgara una misiva de Cartes al titular de la Conferencia Episcopal Paraguaya, Edmundo Valenzuela, en la que le comunicó su decisión de no correr como candidato a la reelección en los comicios de 2018.

Y después de que la Presidencia anunciara la suspensión de la tercera sesión de la mesa de diálogo convocada para este martes por Cartes para tratar la crisis creada por el proyecto de enmienda constitucional, que busca facultar un segundo mandato presidencial, prohibido por la Constitución.

En las dos sesiones anteriores no tomó parte el Partido Liberal, el mayor de la oposición, que exigió para sentarse la retirada del proyecto, condición que reiteró hoy.

El proyecto fue promovido por el gobernante Partido Colorado, de Cartes, y el Frente Guasú, del expresidente Fernando Lugo, formaciones que conjuntamente trabajaron en su redacción.

Los colorados pretendiendo que Cartes pudiera presentarse a esas elecciones y el Frente Guasú para que lo haga Lugo.

El proyecto sigue a la espera de tratamiento en la Cámara de Diputados, donde derivó desde el Senado el 31 de abril, cuando lo aprobaron 25 legisladores.

La votación se produjo en las oficinas parlamentarias del Frente Guasú sin la presencia del resto de senadores y del presidente de la Cámara, Roberto Acevedo.

Luego manifestantes incendiaron parte del edificio del Congreso y mantuvieron enfrentamientos con la Policía que después se extendieron al centro de la capital paraguaya.

Horas después un militante del Partido Liberal falleció presuntamente por el disparo de un policía, que junto a otros agentes habían allanado la sede de esa formación.

La Constitución paraguaya establece un solo mandato de cinco años para los mandatarios sin posibilidad de continuar tras su etapa al frente del país.