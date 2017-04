"Finding Óscar", en busca de justicia para víctimas de dictadura en Guatemala

La búsqueda de justicia para las víctimas de la masacre de Dos Erres en Guatemala guía el relato de "Finding Óscar", un documental en el que figura como productor ejecutivo Steven Spielberg y que bucea en el lado más sanguinario y dramático de la dictadura de Efraín Ríos Montt en los años 80.

Los Ángeles, 18 abr (EFE).- La búsqueda de justicia para las víctimas de la masacre de Dos Erres en Guatemala guía el relato de "Finding Óscar", un documental en el que figura como productor ejecutivo Steven Spielberg y que bucea en el lado más sanguinario y dramático de la dictadura de Efraín Ríos Montt en los años 80.

Dirigido por Ryan Suffern, "Finding Óscar" se estrenó el pasado fin de semana en Nueva York y llegará a los cines de Los Ángeles (EEUU) este viernes.

La premisa del documental parte de la matanza de Dos Erres en Guatemala presuntamente ordenada por el dictador Ríos Montt en 1982 y en la que fueron asesinadas al menos 201 personas.

Algunos niños sobrevivieron a la masacre y fueron criados por los mismos militares que habían matado a su familia sin que ellos supieran nada de su pasado ni de su historia.

"Finding Oscar" viaja desde la selva guatemalteca hasta los suburbios de Boston en busca de uno de esos supervivientes en una odisea en la que participan activistas, antropólogos y fiscales empeñados en revelar la verdad y hacer justicia.

El director Ryan Suffern explicó en una entrevista telefónica con Efe que conoció a Óscar Ramírez, el superviviente que da nombre al filme, en un juicio en California que condenó a uno de los kaibiles (soldados de élite de las tropas guatemaltecas) por su participación en la matanza de Dos Erres.

"En esencia regresé a casa y le dije a mi esposa: 'Creo que acabo de rodar el final de la historia más fascinante que he oído nunca. Y creo que tendré que ir a Guatemala'", recordó el cineasta.

A Suffern le fascinó la historia de Ramírez, que un día recibió una llamada telefónica en Estados Unidos, donde vivía tranquilamente con su familia, en la que le explicaban quién era en realidad y en la que desvelaban que "toda su vida era una mentira".

"Es una muy buena definición de lo que es un momento de crisis existencial", señaló el director.

"Quería contar la historia de una manera que pudiera atraer al público de Estados Unidos que, igual que yo, desconoce lo que sucedió en Guatemala y, especialmente, el rol de nuestro país (en esos hechos)", afirmó además el cineasta, que también retrata en el documental la vida en Winnipeg (Canadá) de otro superviviente de Dos Erres, Ramiro Cristales.

Según las palabras de Suffern, "Finding Óscar" es un relato sobre genocidios, inmigración y justicia, pero también sobre esperanza como "una luz al final del túnel".

"Me encanta el hecho de que podamos empezar una conversación e impartir educación sobre grandes asuntos (la dictadura y los crímenes en Guatemala) a través de una historia personal y específica", dijo Suffern, quien se mostró "entusiasmado" por poder exhibir en el futuro su filme en el país centroamericano y por hacerlo accesible a todo tipo de población.

En su opinión, la justicia no sólo tiene lugar en tribunales o prisiones, sino que también debe abrirse camino a través de la verdad y el conocimiento de la sociedad acerca de su pasado.

"La impunidad ha reinado durante mucho tiempo en Guatemala", lamentó Suffern.

No obstante, el artista elogió que Guatemala esté luchando en los últimos años por hacer justicia y rendir cuentas con su pasado, algo que "no es un logro pequeño", aunque quizá no sea totalmente "satisfactorio" tras tanto "sufrimiento" y pérdida de vidas humanas.