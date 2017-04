Lady Gaga y el príncipe Guillermo hablan por videollamada acerca de su trabajo benéfico

Pese a que a simple vista pueda parecer que Lady Gaga y el príncipe Guillermo de Inglaterra llevan vidas completamente diferentes y sin un nexo común, hay algo que les une: su batalla por normalizar las enfermedades mentales. En la familia real británica, tanto Guillermo como su hermano Enrique y su mujer Catalina se han volcado en su trabajo con la asociación Heads Together para eliminar el estigma que arrastran los trastornos psicológicos, y ahora han decidido involucrar en su lucha a Lady Gaga, quien ha hablado sin miedo sobre su depresión en los últimos años.

Aunque actualmente la artista se encuentre en Estados Unidos cumpliendo sus compromisos para con el festival de Coachella, la distancia no ha sido un problema. Según se ha desvelado a través de un vídeo compartido en la cuenta de Twitter del palacio de Kensington, el nieto de Isabel II y la estrella del pop mantuvieron recientemente una profunda e interesante conversación vía 'FaceTime' acerca de sus respectivas experiencias con este tipo de enfermedades y de la importancia de hablar de ellas para conseguir ayuda.

"¡Hola príncipe Guillermo! Estoy muy agradecida de poder hablar contigo. Soy una gran admiradora de todo lo que estáis haciendo en Heads Together. Me recuerda a lo mucho que me cambió la vida cuando mi salud mental empezó a mejorar", asegura la cantante de 'Million Reasons' para abrir la charla, a lo que Guillermo le contesta:

"¡Hola Lady Gaga! Enrique, Catalina y yo sentimos que es un tema muy importante. Con el paso de los años y toda nuestra labor humanitaria, hemos llegado a la conclusión que muchas de las situaciones con las que nos encontrábamos tenían como raíz los problemas de salud mental, desde los veteranos de guerra a las personas sin techo o las adicciones".

El joven príncipe ha aprovechado la ocasión para felicitar a la artista por su valentía a la hora de discutir abiertamente cómo afecta su depresión a su rutina diaria y cómo consigue lidiar con ella para dar esperanzas a sus seguidores que se encuentren en una situación similar.

"Hay mucha vergüenza vinculada a las enfermedades mentales por lo que sientes que hay algo erróneo en ti, piensas: 'Oh Dios mío, mira todas las cosas maravillosas que tengo, debería estar feliz'. Pero yo no puedo evitar levantarme por la mañana cansada, triste, llena de ansiedad, y por lo tanto, incapaz de pensar en todas esas cosas. Es algo que forma parte de mí y no pasa nada por ello", ha relatado la cantante neoyorquina.

El diálogo entre Lady Gaga y el príncipe Guillermo ha concluido con el mensaje que ambos quieren hacer llegar al mundo: que es importante mantener conversaciones abiertas y sin miedo sobre las enfermedades mentales para así eliminar el tabú que estas arrastran.