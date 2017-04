Ministro de Hacienda argentino viaja a EE.UU. para asamblea de FMI y BM

El ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne, viajará esta noche hacia Washington para asistir a la reunión anual de primavera que realizan conjuntamente el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), informaron hoy fuentes oficiales.

Dujovne liderará la comitiva que representará a Argentina junto con su par de la cartera de Finanzas, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central del país austral, Federico Sturzenegger.

"El titular del Palacio de Hacienda mantendrá una intensa agenda de trabajo que incluirá su participación en las distintas sesiones de la Reunión Anual de Primavera, encuentros bilaterales y con autoridades de organismos internacionales, y reuniones con ejecutivos e inversores del sector privado", detalló el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

El encuentro del FMI y el BM se desarrollará entre el viernes y el domingo próximos.

"Dujovne tiene previsto mantener sesiones de trabajo con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y con ministros de Economía y Finanzas de la región y del mundo", precisaron las fuentes.

Entre los encuentros bilaterales del ministro argentino destacan las reuniones agendadas con el vice primer ministro de Singapur, Tharman Shanmugaratnam; el ministro de Hacienda del Reino Unido, Philip Hammond, y la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani.

Dujovne conversará también con autoridades de Americas Society and Council of the Americas y con ejecutivos de la banca privada e inversores de todo el mundo.

Por su parte, el ministro de Finanzas también aprovechará la visita a Washington para mantener encuentros de alto nivel en nombre de Argentina, como el que tendrá con el vicepresidente de la multinacional GE, John Rice, y con el presidente del BM, Jim Yong Kim.

La reunión anual de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial congrega, cada año, a los ministros de Economía y Finanzas y titulares de Bancos Centrales de todo el mundo, así como autoridades de organismos internacionales y ejecutivos del sector privado.