Sólo pido que no me silben aquí: Cristiano Ronaldo

El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, autor de tres de los cuatro goles del conjunto madrileño ante el Bayern, aseguró "sólo pide" que los aficionados no le "silben" en el estadio Santiago Bernabéu.

"Yo sólo pido que no me silben aquí, es lo único que pido, calles y eso no, jamás. Lo único que pido es que no me silben, porque yo doy siempre lo mejor y cuando no hago goles, intento trabajar y ayudar al Real Madrid", señaló Ronaldo en declaraciones a Antena 3.

No obstante, el portugués, que ya firmó los dos tantos del Real Madrid en el partido de ida, insistió en que solo quería quedarse con las cosas positivas vividas durante la eliminatoria con el conjunto alemán.

"Me quedo con las cosas positivas. Jugamos muy bien, el equipo jugó muy bien y obviamente que estoy muy contento por marcar tres goles", añadió el jugador portugués.

Cristiano Ronaldo aseguró que pese al sufrimiento vivido ante el conjunto alemán, que cayó en la prórroga, el Real Madrid fue el "justo vencedor" de la eliminatoria.

"No tengo dudas, claro que el Real Madrid fue mejor. Hacer seis goles a un equipo como el Bayern no es fácil y merecimos pasar a las semifinales. El equipo ha jugado muy bien, el equipo ha estado estupendo, supimos sufrir y somos justos vencedores", aseguró Ronaldo.

En este sentido, Cristiano Ronaldo insistió en la capacidad de sufrimiento que tuvo el Real Madrid para doblegar a un Bayerm de Múnich, al que no dudó en calificar de un "excelente equipo".

"Sabíamos que o jugábamos muy bien o si no, el Bayern es un equipo que puede hacer goles en cualquier campo. Demostró que es un excelente equipo. En la primera parte tuvimos muchas oportunidades y pudimos marcar uno o dos goles, en la segunda también, pero concedimos dos goles, pero el Real Madrid está acostumbrado a sufrir y al final ganamos. Estamos muy contentos", concluyó Ronaldo.